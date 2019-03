El mejor Barcelona supera a Olympiacos y da un paso importante en la Euroliga

El Barcelona Lassa aparcó las dudas tras la decepción copera y se reencontró con su mejor versión ante el Olympiacos (82-66), al que castigó con una defensa asfixiante y un ataque efectivo que le bastaron para llevarse un partido vital en sus aspiraciones para pasar a los cuartos de final de la Euroliga. Tras una semana en la que el fantasma del fin de ciclo ha sobrevolado por el Palau Blaugrana, los azulgranas recuperaron la intensidad perdida para sumar su cuarta victoria en el 'Top-16', llevarse el 'basket avarage' con el equipo griego y no despegarse de la lucha para quedar entre los cuatro primeros de su complicado grupo.

La defensa azulgrana anuló a Printezis y Spanoulis, referencias del equipo griego, en la noche que destacó el reaparecido Joey Dorsey (12 puntos, 8 rebotes y 16 de valoración) en defensa, y brillaron Stratos Perperoglou (16 puntos), Juan Carlos Navarro (13) y Thomas Satoransky (14) en ataque. Pero más allá de las estadísticas individuales, la mejor noticia para los locales fueron las buenas sensaciones mostradas con las que cerraron el encuentro en el segundo y tercer cuarto.

Al principio hubo pitos a Pascual

No fue un día fácil para Xavi Pascual. Tras la decepción en la Copa del Rey, se oyeron algunos pitos cuando se anunció su nombre en la presentación del equipo. No fueron mayoritarios, pero no pasaron desapercibidos. A su equipo le costó entrar en el partido. Ahogados por la fortaleza defensiva de Olympiacos y castigados por la magia de un viejo rockero como Spanoulis -autor de 6 puntos en el primer cuarto-, los azulgranas encajaron un primer parcial de 3-10 (min.3).

La intensidad de Dorsey, el mejor antídoto

En éstas, el técnico azulgrana apostó por la misma fórmula que su rival: la intensidad. Para ello dio entrada a Joey Dorsey, que completó un destacado primer tiempo en el día de su debut. El pívot estadounidense aportó la solidez defensiva que le costó encontrar a Ante Tomic y Justin Doellman. Con él y Samardo Samuels -siete puntos en el primer tiempo- en el parqué el Barcelona secó la desventaja y dejó el marcador en tablas al término del primer cuarto (19-19).

Liderados por el reaparecido Dorsey en la pintura, el Barcelona echó el cerrojo en el segundo periodo con una agresiva defensa zona que incomodó, y mucho, a su rival. Prueba de ello es que el cuadro heleno sólo anotó 12 puntos. Con su rival maniatado, todo resultó más fácil en ataque. Mandaba Arroyo en la dirección, Perperoglou castigaba a Printezis desde el perímetro y Navarro -10 puntos tras el primer tiempo- ponía la puntilla con un triple antes del descanso que dejaba el encuentro muy bien encarado para los locales (45-31).

Perperoglou sentenció la victoria culé

Tras la reanudación, la maquina al fin engrasada de los azulgranas se mantuvo constante y, en cuatro minutos sentenció el encuentro. De la mano de un triple de Oleson y otros dos de Perperoglou, los de Pascual endosaron un parcial de 13-4 con el que alcanzó una renta de 23 puntos (58-35). Pidió tiempo muerto Giannis Sfairopoulos. Con el encuentro perdido, al Olympiacos sólo le quedaba luchar por mantener el 'basket avarage' de 12 puntos conseguido en el partido de la ida.

No lo consiguió en el tercer cuarto. Los triples de Hackett (16 puntos) no fueron suficientes ni para maquillar la paliza. Satoransky cañoneaba desde 6,75 metros, mientras que Dorsey se sentía como pez en el agua, de nuevo, en la pintura. Ello permitió a los de Pascual afrontar los últimos diez minutos con una cómoda renta de 24 puntos (71-47). Bajaron la intensidad los azulgranas en el último periodo. Lo aprovecharon los griegos para ponerse a quince puntos en el último minuto (81-66) y discutirles el 'basket average'. El Barcelona, sin embargo, tiró de oficio y cerró un encuentro que le permite asentarse en la cuarta posición, con el mismo balance que el Khimki.