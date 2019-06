Luka Doncic vio coronada su primera y gran temporada en la NBA con el premio al mejor 'Rookie' de la temporada. El esloveno era el gran favorito y arrasó en las votaciones a Trae Young (Atlanta Hawks) y Deandre Ayton (Phoenix Suns), segundo y tercero a mucha distancia de Doncic.

El jugador de Dallas Mavericks ha promediado 21,2 puntos, 7,8 rebotes, 6 asistencias y 1,1 robos de media en los 71 partidos que ha dispuatdo en su debut en la NBA. Unas cifras de récord y que muy pocos habían promediado en su primera campaña en la mejor competición de baloncesto del mundo.

Giannis Antetokoumpo, MVP de la temporada regular

El ala-pívot griego Giannis Antetokoumpo no pudo completar una temporada de ensueño de haber conseguido llegar a las Finales de la NBA con su equipo de los Bucks de Milwaukee, pero esta noche tuvo la compensación de haber sido elegido como el ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga.

Antetokounmpo, de 24 años, se convirtió también en el tercero más joven en la historia de la NBA que lo consigue y el segundo de los Bucks, después que el primero fuese el legendario Kareem Abdul-Jabbar. La nueva estrella de la NBA recibió el premio durante la celebración anual de la ceremonia NBA Awards, que tuvo lugar en Los Angeles.

Antetokounmpo, que logró promedios de 27,7 puntos; 12,5 rebotes y 5,9 asistencias por partido esta temporada, venció en la votación final al escolta James Harden, de lo Rockets de Houston, y al alero Paul George, de los Thunder de Oklahoma City.

El nuevo MVP de la NBA, un nativo de Atenas, se unió al base Derrick Rose y del alero LeBron James como los tres más jóvenes en conseguir el premio en los últimos 40 años y en el quinto jugador que sin haber nacido en Estados Unidos se lleva el galardón.

Como siempre ha hecho, Antetokounmpo, en el momento de recogida del premio, recordó toda la motivación, el apoyo, y reconocimiento a la ayuda que recibió de su familia, comenzado por su padre, quien fue el que le inculcó la responsabilidad de trabajar cada día y luchar al máximo.

"Sin él y todo el apoyo que he recibido de mi familia ahora no estaría aquí, ni mucho menos que me hubiese convertido en el mejor jugador de la NBA", comentó Antetokounmpo.