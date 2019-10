LeBron James, uno de los evacuados tras los incendios de California

Más información 180.000 evacuados

Esta madrugada varios incendios han devastado las ciudades de Healdsburg y Windsor en el estado de California. El fuego ha provocado que tengan que evacuarse a 180.000 personas entre las que se encuentra la estrella de los Lakers, LeBron James.

El jugador ha contado a través de su cuenta de Twitter la odisea vivida para encontrar un alojamiento tras la evacuación: "Estos incendios en Los Ángeles no son broma. He tenido que evacuar mi casa de emergencia y he estado conduciendo con mi familia intentando coger una habitación de hotel. Sin suerte de momento", cuenta.

Cuando por fin consiguió alojamiento el 23 de los Lakers también quiso contarlo en esta red social: "Al fin encontramos un lugar para acomodarnos. ¡Qué noche loca, tío!", tuiteó.