Los ladrones desvalijan la casa de un jugador de baloncesto en Tenerife: "Han entrado por la habitación de los niños"

El jugador de baloncesto del Lenovo Tenerife, Marcelinho Huertas, ha sido víctima de un robo en su vivienda. Así lo ha explicado el propio base del club a través de un emotivo vídeo que ha publicado en sus redes sociales. Huertas pide la colaboración ciudadana para encontrar a los ladrones.

El brasileño, que cumplirá la próxima temporada cinco años en el club aurinegro, ha comentado que los "ladrones, bandidos y delincuentes" accedieron durante la pasada noche al domicilio a través de la ventana de la habitación de uno de sus hijos. "Nos han entrado de madrugada, no sé cómo, porque tenemos sistema de seguridad con alarma. Han entrado por una de las ventanas de la habitación de los niños, ventana que tiene rejas".

Dice Marcelinho Huertas que está esperando la respuesta de la policía, una vez que ha tomado las huellas dactilares. El jugador hace un llamamiento a los ciudadanos de la isla para que le ayuden a aportar algún detalle que pueda localizar a los ladrones. "Me siento débil y triste, porque se han llevado muchas cosas de gran valor sentimental", declara Huertas muy emocionado. "Pero también se han llevado objetos de gran valor como relojes, joyas... Tres relojes de Campeón de la Liga ACB. Nos han dejado la casa bocabajo. Pido ayuda a la policía y a los ciudadanos para poder capturar a estos ladrones, bandidos, delincuentes que me hacen sentir así. Tenerife es mi casa, me gustaría sentirme cómodo y seguro. Porque aquí me había sentido seguro hasta ahora, mucho más que el país del que vengo".

También su esposa, Graziella Huertas, ha publicado un vídeo en redes explicando en portugués su malestar. Con un mensaje claro a los ladrones: "Lo que nosotros tenemos, la paz y el amor de mi familia, no se lo pueden llevar. Porque ningún dinero del mundo puede comprar eso, salud y amor. No puedes comprar una familia feliz. Lo siento mucho por ustedes, dice la mujer del jugador del Tenerife, porque nunca tendrás lo que tenemos, Eso va mucho más allá de lo que robaste".