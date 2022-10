Kyrie Irving la vuelve a liar: promueve una película antisemita y el dueño de los Nets explota

Kyrie Irving sigue haciendo de las suyas, el jugador de los Nets, acostumbrado a prodigarse en la pista pero también fuera de ella y en temas polémicos (no se vacunó contra el coronavirus y sostiene que la tierra es plana) ha sido recriminado públicamente por el propietario del equipo tras promover una película de contenido antisemita en sus redes sociales, "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" (2018).

Promueve una película "antisemita"

"Estoy decepcionado de ver que Kyrie parece apoyar una película basada en un libro lleno de desinformación antisemita. Quiero sentarme con él y asegurarme de que entienda que esto es doloroso para todos nosotros y, como hombre de fe, que está mal promover el odio basado en la raza, la etnia o la religión", explicó Joe Tsai, propietario de los Nets.

El propio equipo también quiso emitir un comunicado criticando a su jugador tras dar a conocer la película y promoverla en sus redes sociales: "Los Brooklyn Nets condenan firmemente y no tienen ninguna tolerancia por la promoción de ninguna forma de odio. Creemos que en estas situaciones, nuestra primera acción debe ser el diálogo honesto y abierto. Agradecemos a aquellos, incluyendo la ADLA (Liga de Anti-Difamación), que han estado apoyando durante este tiempo", decía el comunicado.

El jugador nacido en Australia llegó a ser uno de los mejores bases de la NBA hace años, fue clave en el anillo de los Cavaliers en 2016 al anotar la canasta ganadora en el partido decisivo. Sin embargo, en las últimas temporadas se ha prodigado más en temas sociales y polémicos que en la propia cancha.

"La vacunación obligatoria es una de las mayores violaciones de los derechos humanos"

Irving decidió no vacunarse del coronavirus y criticó la vacunación obligatoria: "Es una de las mayores violaciones de los derechos humanos en la historia". Tras esta decisión, solo pudo disputar 29 partidos (los disputados fuera de casa) ante la normativa implantada en Nueva York que prohibía acceder a grandes recintos deportivos a las personas no vacunadas.

Un complot para conectar a los negros a una computadora...

El ex campeón de la NBA comenzó a seguir en septiembre de 2021 a una cuenta que publicaba informaciones que hablaban de un teórico de la conspiración que afirmaba que las "sociedades secretas están implantando vacunas en un complot para conectar a los negros con una computadora maestra para un plan de Satanás".

"La Tierra es plana"

En 2017, en un podcast junto a sus excompañeros Richard Jefferson y Channing Frye, pronunció la siguiente afirmación: "No es ninguna teoría de la conspiración. La Tierra es plana. La prueba está delante nuestras narices. Os lo digo. Nos están engañando. Me han inculcado que el planeta es redondo. Pero si uno realmente piensa en la forma en la que viajamos y nos movemos por él, ¿de verdad creéis que rotamos alrededor del sol?", explicó Irving.