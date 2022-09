Kyrie Irving carga contra la vacunación obligatoria: "Es una de las mayores violaciones de los derechos humanos en la historia"

La pandemia del coronavirus parece ya cosa del pasado y, pese a que la mayoría de países han levantado la mayoría de restricciones, todavía hay deportistas que se ven afectados por su decisión de no vacunarse.

Novak Djokovic no pudo disputar el US Open al no estar vacunado y no poder entrar en Estados Unidos. Es quizá el ejempló más carismático, ya que el serbio no ha podido disputar dos de los cuatro grand slam que se han disputado este año: Open de Australia y US Open.

Otro deportista que se vio muy afectado por su postura antivacunas fue Kyrie Irving. La estrella de los Brooklyn Nets se negó a vacunarse frente a la covid-19 y solo pudo disputar 29 partidos (los disputados fuera de casa) ante la normativa implantada en Nueva York que prohibía acceder a grandes recintos deportivos a las personas no vacunadas.

Ahora, pese a que esa ley ya ha sido derogada, Kyrie Irving ha vuelto a cargar contra la vacunación obligatoria, a la que califica como una de las mayores violaciones de los derechos humanos en la historia".

"Si puedo trabajar y no estar vacunado, entonces todos mis hermanos y hermanas que tampoco están vacunados deberían poder hacer lo mismo sin ser discriminados, vilipendiados o despedidos", ha indicado el jugador de los Nets en su cuenta de Twitter.

"Esta Vacuna/Pandemia forzada es una de las mayores violaciones de los derechos humanos de la historia", asegura Kyrie Irving.