Kobe Bryant entrará al salón de la fama durante el 'All Star': "Será honrado como merece"

Kobe Bryant agrandará su leyenda el próximo 16 de febrero con su nombramiento como miembro del salón de la fama de la NBA durante el fin de semana de las estrellas que se realizará este año en Chicago. Así lo hizo saber Jerry Colangelo, presidente de esta institución.

"Kobe será honrado como merece" aseguró Colangelo para el 'insider' de la NBA Shams Charania. A su vez, se espera que ingresen al salón otros ilustres nombres de la liga: "Se espera que sea la promoción de entrada más épica de siempre con Kobe, Duncan y Garnett", confesó.

Pese a que se conocerán definitivamente los elegidos durante este 'All Star' la ceremonia no se producirá hasta abril. Se realizará durante la disputa de la Final Four universitaria de Estados Unidos. El legendario '24' de la franquicia oro y púrpura tiene en su haber 5 anillos de la NBA, dos oros olímpicos y fue 18 veces All Star durante su carrera.

Entre el resto de aspirante al Salón de la Fama, también se cita al croata Toni Kukoc y la exjugadora Becky Hammon, aunque difícilmente harán sombra alguna durante la celebración a Kobe 'La Mamba' Bryant, una leyenda del baloncesto y el deporte