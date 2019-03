José Manuel Calderón se lesiona en la derrota de los Knicks ante los Dallas Mavericks

NBA | DALLAS MAVERICKS 91 - 89 NEW YORK KNICKS

Calderón tuvo que abandonar el partido que disputaban sus New York Knicks ante los Dallas Mavericks por una lesión en la pierna izquierda. Los neoyorquinos no han dado más detalles de la lesión del extremeño, pero se espera que la lesión no sea muy grave. Calderón jugó 10 minutos en los que anotó 2 puntos, capturó 2 rebotes y repartió una asistencia.