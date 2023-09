Iris Mbulito vuelve a jugar después 6 operaciones y una depresión: "El baloncesto me da paz"

Hace una década que Iris Mbulito apareció en la primera división del baloncesto español. Con 14 años y seis meses se convirtió en la debutante más joven en la historia de la competición y disparó las expectativas. Sin embargo, un año después comenzó un calvario con las lesiones y problemas de salud mental que le obligaron a retirarse en 2021. Ahora, ha recuperado la ilusión con su fichaje por el Spar Gran Canaria, el equipo que le vio crecer. La Liga Femenina Endesa recupera así a uno de los mayores talentos españoles.

"El baloncesto me causa felicidad, me da paz", reconoce la jugadora a Antena 3 Deportes. Iris Mbulito deslumbró muy pronto. Destacó en las categorías inferiores de la selección española, llegando a ser la MVP del Eurobasket sub-20 en 2018. Buena parte de su talento innato le viene de familia. "Mi madre siempre ha sido jugadora de baloncesto. Fue un deporte que me inculcaron desde pequeña". Tanto que haciendo memoria recuerda: "Creo que empecé a botar antes que a caminar".

Pero con 15 años llegó la primera lesión: rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla. Ese fue el inicio de un tortuoso camino que le acabaría alejando de su mayor pasión. "He tenido cuatro operaciones en la rodilla, una en el tobillo y otra en el hombro", enumera la canaria.

La depresión en Estados Unidos

Tres de esas intervenciones (menisco, hombro y peroné) llegaron en Estados Unidos, donde obtuvo una beca para jugar primero en Arizona State y después pasó a la Universidad de Long Island. El no poder jugar y el estar en una continua recuperación de las lesiones, le acabaron pasando factura a Iris: "La ansiedad y la depresión fueron bastante duras".

La jugadora canaria no encontraba salida a sus problemas físicos y mentales y optó por dejar lo que más le gusta: el baloncesto. Era 2021 y una de las mayores promesas de los últimos años decía basta. Meses después publicó dos vídeos en su canal de Youtube que titulóThe U.S. and my mental health(Estados Unidos y mi salud mental) donde explicaba sus vivencias de los últimos años con una depresión severa. Para empezar a salir del pozo ofrece su consejo:"Hablar con alguien es lo que yo recomendaría porque me ha ayudado mucho".

De vuelta a casa

Hasta que a mediados de abril de este año, el Spar Gran Canaria hizo oficial el fichaje de la hija pródiga. "Se cumple un sueño y una de las mejores jugadoras de la última década engrosa la plantilla del club grancanario", escribió el equipo en el comunicado. Tras un largo proceso, Iris regresa a casa cinco años después de su útlimo partido con el club isleño y lucirá el 10 esta temporada.

"Llevo más de dos años sin jugar", cuenta la jugadora. La Liga Femenina Endesa disfrutó de ella en la primera jornada la semana pasada. Iris Mbulito se estrenó con cinco puntos y dos rebotes en los 18 minutos que disputó. Ya está de vuelta donde más disfruta. Pese a tener solo 24 años, pocas pueden hablar con tanta experiencia y saca una conclusión: "Si la cabeza no está bien, nada está bien". En el futuro sueña con volver a la selección y ser entrenadora.