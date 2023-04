Gelabale, exjugador del Real Madrid de baloncesto, sufre un infarto cerebral

Mickaël Gelabale, exjugador del Real Madrid de baloncesto y del Valencia Basket entre otros equipos, sufrió este pasado lunes un ictus cerebral mientras entrenaba con su equipo, el Elan Chalon francés.

Ya está en su casa fuera de peligro

El jugador galo de 39 años todavía sigue en activo y afortunadamente se ha podido recuperar bien del infarto cerebral y ya está en su casa, dónde los médicos le han recomendado pasar las próximas semanas/meses para no poner en peligro su salud.

La noticia ha trascendido hace unas horas a pesar de que tuvo lugar hace 5 días pero tanto club como jugador han querido guardar silencio a la espera de que Gelabale mejorara su estado físico.

Su equipo anuncia la noticia 5 días después

"Durante la sesión de entrenamiento del lunes por la mañana, sentí síntomas tales que me llevaron a la sala de emergencias del hospital de Chalon. La resonancia magnética luego detectó un derrame cerebral. Afortunadamente cogido a tiempo, me atendieron de inmediato y me hicieron exámenes adicionales en la unidad de cuidados intensivos, luego en neurología", son las palabras del jugador publicadas a través de un comunicado reciente del Elan Chalon en sus redes sociales.

La mejor de las noticias es que el propio jugador francés ha querido pronunciarse para aclarar que se encuentra en perfectas condiciones tras el susto del pasado lunes pero que, como consecuencia, se perderá lo que resta de temporada.

Se perderá el resto de la temporada: tiene 39 años

"Me complace anunciar que estoy de vuelta en casa. Sin embargo, debo descansar varias semanas antes de retomar la actividad profesional y lamentablemente no podré regresar para el final de la temporada. Tengo buenas esperanzas de que este problema médico se resuelva gradualmente, lo que por lo tanto no excluye un regreso a las pistas cuando se me permita hacerlo", detalló el ex de los Seattle SuperSonics.

El club blanco, dónde jugó Gelabale de 2004-2006, ha querido acordarse de su exjugador en un pequeño comunicado en sus redes sociales citando el tuit del Elon Chalon: "Desde el Real Madrid C. F. queremos enviar un mensaje de ánimo y cariño a nuestro querido Mickaël Gelabale. Mucha fuerza y nuestro deseo de una pronta recuperación".

Fue campeón de Liga con el Madrid y del concurso de mates de la ACB

En el Real Madrid fue campeón de Liga, subcampeón de Copa del Rey y además se llevó el concurso de mates de la ACB. Además, también ha tenido un largo recorrido en la Selección de Francia en la que ha disputado tres Mundiales, dos Eurobasket y los Juegos Olímpicos de 2012.

Durante la presente temporada en su equipo ha promediado 6,9 puntos, 4,3 rebotes y 1,8 asistencias por partido. Gelabale tendrá que estar de baja como mínimo hasta la próxima temporada pero teniendo en cuenta que en un mes cumplirá 40 años este episodio puede que le obligue a retirarse definitivamente del baloncesto.