Expulsan a una aficionada que se enfrentó a LeBron James en medio de un partido: "Me llamó zorra"

Pese a que ocurre en determinadas ocasiones no es habitual ver como una aficionado se enfrenta a un jugador mientras se está disputando un partido. Sin embargo, en la NBA tanto aficionado como jugador están muy cerca y sin apenas público en las gradas se escucha con más facilidad.

El partido entre los Lakers y los Hawks tuvo que suspenderse por un altercado entre LeBron James y una aficionada.

A falta de 8 minutos para que terminara el último cuarto los árbitros detuvieron el partido al ver como LeBron y una aficionada discutían enfurecidamente.

La Policía sacó a la mujer del recinto mientras seguía dirigiénose a la estrella de los Lakers. La aficionada subió poco después a su Instagram varias historias donde explicó lo sucedido.

"De todas maneras, yo estaba a mis cosas, bebiendo vino, divirtiéndome. Y de repente, LeBron le dice algo a mi marido. Lo veo, me levanto y digo: '¡No hables con mi marido!' Él me mira y dice: 'Siéntate, zorra'. Y digo: 'No me vuelvas a llamar zorra. Lárgate de aquí. No le hables así a mi marido, no le hables'. Y literalmente él me dice: 'Cállate la puta boca y siéntate, zorra'. Y de repente soy expulsada", aseguró en redes sociales.

Poco después se ha conocido que la mujer es Juliana Carlos, una influencer estadounidense que acumula casi 50.000 seguidores en Instagram.