El mensaje de Ona, una pequeña de nueve años, a Víctor Claver: "Para mí, tres semanas encerrada no es nada"

Son tiempos complicados, en los que millones de españoles aguantan un prolongado confinamiento en sus domicilios para tratar de frenar el ritmo de contagios por coronavirus.

Y en estas complicadas circunstancias la Fundación Barça ha puesto en marcha una bonita iniciativa para que niños que reciben tratamiento médico en su casa puedan conversas con jugadores del Barcelona.

Ona, una niña de nueve años y paciente el Hospital de Sant Joan de Déu, ha mantenido una bonita conversación con el jugador del Barça Víctor Claver.

"Para mí, tres semanas encerrada no es nada”, le ha dicho Ona al campeón del mundo de basket.

El jugador y la paciente intercambiaron opiniones sobre los problemas que supone el confinamiento en el día a día de ambos y descubrieron que tienen una pasión común: la pintura.

"Lo que considero importante es no pensar que te quedarás toda la vida en casa. A mí me va bien pintar, me concentra mucho y hace que se me vayan las preocupaciones de la cabeza", relató Ona a Claver, campeón del mundo el año pasado con la selección española, en el torneo que se disputó en China.

Por su parte, el azulgrana, que reconoció estar entrenando "como puede", aseguró que lo primero que hará cuando se levante el confinamiento es ver a su familia, que vive en Valencia.

"Cuando salga lo que me gustaría es quedar con los amigos, comer en un buen restaurante con una buena terraza, e ir a Valencia a ver a mi familia para juntarme con ellos", confesó.

En los próximos días se difundirán tres nuevos encuentros entre jugadores y pacientes, con los que la fundación pretende enviar un mensaje de "fuerza y valentía" para todas las personas recluídas.