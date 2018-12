¡¿Cómo lo hizo?! El canastón de Luka Doncic para forzar la prórroga ante los Blazers que está dando la vuelta al mundo

Luka Doncic dejó boquiabierto al mundo de la NBA con un nuevo jugadón. El base de los Dallas Mavericks hizo un milagro de Navidad con un triple que sólo pueden meter los elegidos.

Con 0.6 segundos por jugarse y con 104-107 en el marcador a favor de los Blazers, el '77' de los Mavericks cogió el balón, se levantó y encestó un triple casi sin ángulo para empatar el partido y mandarlo a la prórroga.

🚨 "CAN YOU BELIEVE THAT!?" 🚨

LUKA DONCIC FORCES OT WITH THE QUICK RELEASE TRIPLE! #MFFL #NBAROOKS pic.twitter.com/fpGJCaL2t8