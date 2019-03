Calderón y Willy Hernangómez salen vencedores de sus duelos ante Mirotic y Ricky Rubio

El doble duelo español de la pasada madrugada en la NBA se ha resuelto a favor de José Manuel Calderón sobre Nikola Mirotic, con el triunfo de Los Angeles Lakers en Chicago (90-96), y de Willy Hernangómez frente a Ricky Rubio, con el triunfo de New York Knicks en Minnesota (104-106).

Dos franquicias históricas como Lakers y Bulls, ambas lejos de sus días de gloria, se enfrentaban en el United Center, protagonizando un partido muy igualado que no se resolvió hasta el último minuto gracias a una gran jugada personal del visitante Julius Randle.

Calderón repitió titularidad y aportó 7 puntos y 1 asistencia en 17 minutos, mientras que un desacertado Mirotic (0/4 en triples) aportó 6 puntos y 6 rebotes en 22 minutos.

Los 'baby Lakers' mostraron coraje para dar la sorpresa en Chicago y equilibrar su balance del curso (10-10) de la mano de Lou Williams y Jordan Clarkson, cada uno con 18 puntos, mientras que Jimmy Butler (22) fue el mejor de los locales, aunque su triple para intentar empatar el marcador a falta de 16 segundos ni siquiera tocó el aro.

También fue muy igualado el final de partido en Minnesota, donde Carmelo Anthony silenció a la afición local a falta de dos segundos, cuando anotó la canasta victoria desde media distancia y por encima de Andrew Wiggins.

Ricky Rubio dirigió el ataque de los 'Wolves' con 8 puntos y 6 asistencias en 38 minutos, mientras que Willy Hernangómez jugó 8 minutos desde el banquillo para colaborar con 6 puntos y 2 rebotes en el juego interior.

La canasta de la victoria de 'Melo' dejó sin premio la espectacular actuación de Karl Anthony Towns, que se fue a 47 puntos y 18 rebotes en su partido 100 en la NBA. En cuanto a los neoyorquinos, Kristaps Porzingis (29 puntos) sostuvo a su equipo cuando no le entraban los tiros a Anthony (5/16).

Marc Gasol no evita la derrota ante Toronto

El mejor español de la noche fue Marc Gasol, que rozó el 'doble-doble' con 18 puntos y 8 rebotes, aunque Memphis Grizzlies no pudieron evitar una clara derrota en Toronto (120-105).

Su equipo llegó ganando al descanso (55-57), pero se hundió en la segunda parte ante el poderío ofensivo de los Raptors, representado por Kyle Lowry (29 puntos) y DeMar DeRozan (24). El segundo clasificado de la Conferencia Este acabó ganando con contundencia a unos Grizzlies que acusaron la baja de Mike Conley y son sextos en el Oeste (11-8).

Jugaron otros tres equipos con presencia española, pero no tuvieron ni un minuto de protagonismo. Pau Gasol descansó y no viajó a Dallas, donde San Antonio Spurs le ganaron el derbi tejano a los Mavericks (87-94), mientras que Alex Abrines y Juancho Hernángomez no salieron de sus respectivos banquillos.