Berni Rodríguez anuncia su retirada del baloncesto

El capitán del Baloncesto Sevilla, Berni Rodríguez, ha hecho oficial, en las redes sociales, su retirada del mundo del baloncesto con una carta en la que ha agradecido a todos los que han estado "vinculados" a su carrera, el "apoyo" mostrado en todo momento, asegurando que esta retirada no es el final de su vinculación con el baloncesto.

"Tengo la suerte inmensa de decidir el momento de mi retirada. Lo hago orgulloso sabiendo que he dado el máximo en cada cancha que he pisado, defendiendo los colores de cada uno de mis equipos. Me llevo cientos de historias pero esto sólo es el final del primer cuarto de mi vida. 'Jugaré' los tres siguientes con la misma pasión e ilusión", afirmó Rodríguez en las redes sociales. El escolta agradeció a todas las personas que han estado "vinculadas a su lado" durante todo este tiempo.

Emotiva carta

"Agradezco a todas las personas que habéis estado de algún modo vinculadas a mi carrera. A entrenadores, jugadores y a los no tan visibles que habéis hecho mi día a día más sencillo. Y por supuesto a todos aquellos que apoyáis incansables a vuestros equipos y hacéis posible que este mundo del baloncesto siga en pie", se sinceró.

"A mi familia, a mis amigos, a los míos... Vosotros sabéis quién soy. Un gracias infinito. Gracias papá, mamá, Laura y Marta. Gracias por quererme de manera incondicional. Es para vosotros cada segundo de este maravilloso viaje", afirmó el malagueño. 'Berni' aseguró sentirse "afortunado" por todo lo vivido como jugador.

"Tras un tiempo, tomo esta decisión meditada, sintiéndome afortunado por lo vivido. Cuando mis padres me llevaron de la mano, por primera vez a Los Guindos, nunca imaginé lo que aquello iba a significar en mi vida. No era consciente de la puerta que se estaba abriendo ante mí, ni de lo que había tras ella. Era el inicio de un trayecto inimaginable", concluyó.

Un histórico

El capitán hispalense se formó en las categorías inferiores del Unicaja, donde disputó 13 temporadas en sus filas logrando, entre otros títulos, una Liga Endesa y una Copa del Rey, además de ser campeón del Mundo y subcampeón olímpico y europeo.

En 2012 puso fin a su etapa en Málaga y fichó por el UCAM Murcia, donde estuvo dos temporadas antes de firmar por el Baloncesto Sevilla, club al que ha servido las últimas dos campañas y en el cual se despide de este deporte como jugador, ya que, esta temporada, se convertirá en el director deportivo del CD Baloncesto Sevilla.