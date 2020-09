Adelgaza 80 kilos en solo un año con la 'mentalidad Mamba' de Kobe Bryant

El californiano Christopher Huerta pesaba 173 kilos con apenas 28 años. Su obesidad empezaba a afectarle a su salud tanto física como mental y entonces tomó la deicisión de darle un giro total a su vida.

Este aficionado de Los Angeles Lakers encontró en una leyenda del equipo como Kobe Bryant a una inspiración para salir adelante en un momento tan crítico de su vida. Las imágenes de su Instagram son impactantes: en solo un año ha adelgazado 80 kilos y se ha convertido en un joven sano e incluso musculado.

"Cuando se rompió el tendón de Aquiles pensó en dejarlo todo. Así que pensé en perder 50 kilos de la misma manera… Todo lo que puedo hacer es trabajar día a día. La 'mentalidad Mamba' trata de mejorarte a ti mismo", ha dicho Huerta en 'Today' sobre la célebre 'Mentalidad Mamba' de Kobe Bryant.

Pequeños desafíos

"Me puse pequeños desafíos que iba superando uno a uno para conseguir algo más grande. No lo hubiera logrado si no me hubiera dado cuenta de su ejemplo", dice sobre Kobe Bryant.

"La forma en la que él veía las cosas era diciendo 'quiero ser el mejor'. Esa es la mentalidad que tuve que adoptar para adelgazar: quiero ser el mejor en perder peso", destaca el californiano.

Empezó por cambiar la alimentación y hacer mucho ejercicio, cambio sus costumbres. Ahora, Huerta es toda una inspiración para muchos jóvenes en un país, Estados Unidos, con un problema de obesidad grave.

3 dietas para adelgazar y recuperar la figura tras las vacaciones.