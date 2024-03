Audrey Jiménez, la joven que ha impresionado al mundo ganando a cuatro chicos en un torneo de lucha

Audrey Jiménez, una joven de 18 años de Sunnyside High School en Tucson (Arizona, Estados Unidos), ha ganado el título de la División 1 en la categoría de peso de 106 libras. Y es que desde que ganó ese título se ha convertido en nada más y nada menos que en la reina de la lucha... masculina. Porque lo más sorprendente de esta historia es que ganó habiendo peleado con hombres. Batió a cuatro chicos para conseguir el título nacional masculino.

Una espectacular remontada

Pero el combate no fue sencillo... porque la protagonista de esta historia no lo tuvo nada más. A poco menos de un minuto de acabar la lucha... Audrey iba perdiendo pero, fue capaz de remontar de manera histórica sometiendo a su oponente, un chico que no se creía lo que estaba sucediendo sobre el ring.

Sus entrenadores fueron los que se encargaron de pedir un permiso para que pudiera participar con hombres. ¿El motivo? Era la mejor de su categoría.

"Llevo 2 años luchando contra chicos"

"En los últimos años he luchado mucho con chicos durante la temporada y dije porque no", cuenta la propia Audrey. "Ella es una combinación de inteligencia, ética de trabajo, consistencia y hambre por ser mejor", relata su entrenador, Anthony León.

Ha aprendido una lección de vida

"Uno de mis entrenadores me dijo una vez: Si crees que estás trabajando duro, no estás trabajando lo suficiente", relata. Y, en cuanto sus objetivos futuros.... desea clasificarse, eso sí, en categoría femenina para los Juegos Olímpicos de París 2024, que cada día se acercan un poco más.

