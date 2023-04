Un atleta brasileño gana una prueba de 200 metros corriendo descalzo

A Mauricio dos Santos se le rompieron las zapatillas a las puertas del Torneo de Clubes de Atletismo sub-20 de Brasil mientras entrenaba. Su condición económica y su talla de pie, una 49, le impidieron comprar unas nuevas, pero eso no le frenó para participar en el campeonato. El brasileño corrió descalzo en su serie de los 200 metros y, por si fuera poco, la ganó.

"Ha sido una locura, estoy muy feliz por poder correr", admitió Mauricio al terminar la prueba. El atleta de 16 años paró el crono en 51.37 segundos para imponerse en la quinta serie de las semifinales. No podía ocultar su alegría tras un triunfo que sorprendió a todos en el Centro de Entrenamiento de la localidad de Cascavel.

"No tengo dinero para comprar unas zapatillas nuevas y he corrido descalzo"

El brasileño desveló: "He corrido descalzo para mejorar mis tiempos". Y, pese a desconcertar a todos, le funcionó la valentía al correr sin zapatillas. "He hecho una buena marca personal porque en el anterior torneo me quedé en 52 segundos. Aquí lo he dado todo y he bajado a 51".

No obstante, ser el campeón de su serie no le sirvió para alcanzar la final del Torneo de Clubes sub-20: "Espero que en cada campeonato pueda ir mejorando".

Una talla 49 con 16 años

Pese a tener 16 años, Mauricio ya calza una talla 49 (47 en Brasil). Solía utilizar una 48,5 de un modelo de zapatilla de tenis que le compraba su tía en internet. En su país resultaba imposible encontrar deportivas de su talla. La situación se agravó cuando se le destrozaron en sus entrenamientos. "No tengo condiciones económicas para comprar zapatillas y he corrido descalzo", reconoció.

El joven brasileño ha seguido la estela de otros atletas que hicieron historia compitiendo descalzos. El etípoe Abebe Bikila se proclamó campeón olímpico en la maratón de los Juegos de Roma 1960 corriendo sin zapatillas. Una década antes, el británico Jack Holden ganó la maratón de los Juegos Empire completando los últimos 14 kilómetros sin calzado porque se le rompió. Muchos años después, Mauricio dos Santos ha seguido sus pasos.