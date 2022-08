Asier Martínez, tras su oro: "Me he sentido muy bien, aunque ha sido difícil gestionar la presión"

Jornada histórica y emocionante la de ayer para el atletismo español. Asier Martínez se proclamó campeón de Europa de los 110 metros vallas, un oro que vino acompañado de tensión al no estar claro quién había ganado y de la consiguiente emoción del campeón.

Solo una milésima de segundo decidió la final la final. Asier Martínez, 13.147; Pascal Martinot-Lagarde, 13.478. El español llegaba lanzado a la final, lo que lo colocaba entre uno de los favoritos para el podio. Sabía Asier Martínez que la presión había que lidiarla: "En la final de Eugene era uno más. Aquí no, la presión era mucho mayor y eso ha condicionado todo".

Compartió la final con su ídolo, Martinot-Lagarde, pero eso no le hizo perder la concentración. "Sabía que iba a ser el gran rival, es el más perro viejo en estos campeonatos y él sí que corría en casa porque sabe gestionar estos momentos y así ha sido, que ha apretado mucho hasta el final", aseveró.

"Me he sentido muy bien aunque ha sido difícil gestionar la presión. El dorsal azul lo llevaba Sasha Zoya y por lo menos me he quitado ese punto de presión, aunque ha sido difícil gestionar esa sensación de tensión". comentó también durante la carrera.

Asier Martínez estuvo acompañado por su familia y amigos, que vivieron junto a él una jornada histórica: "No se puede pedir más, estoy muy feliz. Me he sentido en casa y estoy muy contento". Ese entorno ha sido también el que le ha ayudado a sobrellevar la presión del momento: "Sabía que era uno de los posibles favoritos y es difícil abstraerse de todo eso. No he acumulado mucha experiencia antes pero me ha ayudado mucho mi gente".

La celebración del equipo español

Ambos atletas se fueron turnando al inicio de la carrera y los dos se lanzaron con todo a pasar la línea de meta. El francés incluso parecía celebrar, pero el cronómetro le dio la victoria al español. Además de su gente, Asier Martínez también estuvo acompañado por el equipo. Desde el hotel, todos celebraron la victoria de Asier entre aplausos y vítores.