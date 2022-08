Así es el Kayak-polo, el deporte que combina waterpolo y piragüismo y en el que España brilla

El Kayak-polo es un deporte desconocido para la mayor parte de la audiencia española. El capitán de la selección española, Ángel Gordo, nos cuenta en Antena 3 Deporte inmerso en los mundiales de Saint Omer (Francia) en qué consiste esta combinación de piragüismo y waterpolo en la que España está a un "alto nivel".

Subidos en sus kayaks, cinco jugadores integran cada equipo y hasta cuatro suplentes esperan su turno en el 'banquillo'. El mecanismo es "sencillo", gana el que más goles mete. Aunque más que goles, parecen canastas a unas porterías que cuelgan en alto.

En este aspecto, tiene algo también del baloncesto y aquí también hay 'tapones ilegales'. Según el reglamento, las palas no podrán aproximarse a un metro de distancia del jugador que está efectuando un lanzamiento.

El Kayak-polo es una práctica que combina velocidad, equilibrio y contacto. El fragor de la batalla provoca que las protecciones sean un elemento indispensable para evitar golpes y accidentes involuntarios.

Todavía no se ha planteado que pueda ser una modalidad olímpica, pero Ángel no pierde la esperanza de que pueda llegar a suceder, aunque no llegará antes de que él haya 'colgado el kayak'.