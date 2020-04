Así es el entrenamiento de Jean-Claude Van Damme en casa sin pesas ni máquinas

El actor Jean-Claude Van Damme se sigue manteniendo activo y así lo está demostrando en una serie de vídeos que publica en YouTube para que sus seguidores puedan imitar su preparación física durante la cuarentena por coronavirus.

El belga, célebre por películas como 'Soldado Universal' o 'Street Fighter', muestra sus rutinas, si bien en este caso son diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver: Van Damme domina la flexibilidad, los estiramientos y el trabajo postural.

"Hace años me lesioné, así que me he rehabilitado para ganar flexiblidad, destreza y volver a ponerme en forma. ¡Me gustaría compartirlo con vosotros! Este programa no necesita pesas y se puede hacer con cualquier cosa que tengáis en casa", cuenta al principio del vídeo el actor.