Los anuncios que podrás ver en la final de la Super Bowl 2020

De Doritos a Amazon, pasando por Hyundai, Microsoft o Pringles. Un año más las grandes marcas mundiales pelearán por colar sus anuncios -diseñados, editados y estudiados hasta el último- en la retransmisión de la final de la Super Bowl, el evento más importante del mundo publicitariamente hablando.

La Super Bowl, que se celebra este domingo 2 de febrero en Miami y enfrentará a Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, dispone de 77 espacios publicitarios cuyo contenido se terminó de cubrir el pasado viernes, según Seth Winter, vicepresidente ejecutivo de ventas deportivas de la cadena.

Este año los precios de los codiciados espacios publicitarios han alcanzado la cantidad récord de 5,6 millones de dólares (5 millones de euros) por 30 segundos, según el medio estadounidense Bloomberg.

Unos precios que pueden parecer desorbitados, pero que teniendo en cuenta la medisa de espectadores de los últimos años (superior a los 100 millones de personas) no lo parece tanto.

Marcas como Doritos, Budweiser, Mountain Dew, Hyundai, Planters con Mr Peanut, Amazon o Pop-Tarts estarán presentes en la retransmisión del domingo. Aquí repasamos los anuncios más importantes que podrán verse en la retransmisión de la Super Bowl 2020:

Pepsi Zero: Missy Elliott y H.E.R.

La pareja formada por Missy Elliott y H.E.R. protagonizarán el anuncio de Pepsi Zero Sugar y lo harán interpretando una versión de 'Paint It Black', canción de 1966 de los Rolling Stones.

' Let it go', de Frozen, para el anuncio de Audi E-Tron

Maisie Williams, estrella de Game of Trones protagoniza un extraño anuncio a los mandos del Audi E-Tron Sportback, con la banda sonora de Frozen. Todo para que los consumidores apuesten por los modelos eléctricos.

Josh Jacobs le pone cara al anuncio de Kia

La estrella de los Raiders, Josh Jacobs, pasó de vivir una infancia complicada en Tulsa, Oklahoma, a poder comprar una casa a sus padres. Con estso ingredientes se construye el anuncio de Kia Seltos

General Motors y su versión eléctrica del Hummer

El gigante norteamericano del automóvil presentará la versión eléctrica del Hummer durante la retransmisión de la Super Bowl. El modelo, que saldrá a la venta en mayo, podrá verse por primera vez el domingo.

¿Una Michelob ULTRA con Jimmy Fallon y John Cena?

Jimmy Fallon, presentador de The Tonight Show, y John Cena, el 13 veces campeón de la WWE. protagonizan un divertido anuncio de la cerveza Michelob ULTRA.

Microsoft: 'Se la primera'

El anuncio de Microsoft celebra el gran logro de Katie Sowers, la primera mujer entrenadora en un Super Bowl y también abiertamente homosexual.

Porsche y un robo en Alemania

El fabricante de automóviles alemán ha ideado un anuncio en el que alguien roba un Taycan Turbo S totalmente eléctrico del Museo Porsche en Alemania

Budweiser y el prototipo del "estadounidense típico"

La fabricante de cerveza norteamericana apuesta por un anuncio que toca la fibra. El eslogan 'América, mira más allá de las etiquetas, te sorprenderá lo que encuentres'.

Squarespace echa mano de Winona Ryder

La actriz Winona Ryder protagoniza el anuncio de Squarespace y lo hace visitando Minnesota, la ciudad por la que lleva su nombre.

Heinz, cuatro anuncios en uno

El fabricante de ketchup Heinz se ha puesto en manos de Roman Coppola, hijo de Francis Ford Coppola, para diseñar su anuncio para la Super Bowl. El teaser revela pequeños detalles, como un payaso, una familia de villanos, otro planeta y un candelabro iluminado por un fantasma.

Pop-Tarts junto a Jonathan Van Ness

Jonathan Van Ness, una cara muy reconocida en la televisión estadounidense, protagonizará el anuncio de Pop-Tarts, uno de los productos más populares de Kellogg's.

El regreso de Cheetos diez años después

Cheetos vuelve a la Super Bowl tras una década ausente y lo hace de la mano de MC Hammer, un mito del rap de los 80 y 90.

Mr Peanut y su 'muerte' en plena Super Bowl

El famoso cacahuete de Planters morirá en el anuncio que la empresa de snacks ha ideado para la Super Bowl 2020.

Amazon y Alexa, su prodcto estrella

Amazon estará presente en la Super Bowl 2020 con la ayuda de Ellen DeGeneres y Portia de Rossi, y uno de sus productos estrella, Alexa.

Mountain Dew recrea el 'El Resplandor'

La marca de bebidas no fallará a su cita con la Super Bowl y esta vez lo hará recreando a su manera una de las secuencias más famosas de la mítica película 'El Resplandor'.

Pringles y sus robots Mortys

Basado en el adelanto de seis segundos presentado el 21 de enero, el anuncio de Pringles se basa en la idea de reunir las famosas patatas de diferentes sabores para generar diferentes sensaciones. En el spot, un aula llena de robots Mortys prueban tres sabores. ç

Doritos echa mano del tema Old Town Road

Doritos apuesta por usar Old Town Road, un gran éxito para el rapero Lil Nas X, en 2019. Dos son los adelantos que ha lanzado Doritos de cara a la Super Bowl.