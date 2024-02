Alejandra Gálvez y Daniela Sierra, madre e hija, compiten una contra otra en el campeonato de España de Atletismo

Nunca en los 60 años de historia del campeonato de España de Atletismo en pista cubierta se había vivido algo como lo ocurrido en Ourense, donde una madre y su hija han coincidido en la misma prueba. Alejandra Gálvez (46 años) y Daniela Sierra (15 años) lograron clasificarse para las semifinales del 1.500 metros, coincidiendo en la misma prueba y propiciando un momento histórico, emotivo y muy divertido.

Alejandra Gálvez era la atleta de mayor edad en el campeonato y su hija Daniela Sierra la más joven, Una diferencia de 31 años que nos les ha impedido medirse cara a cara y protagonizar la historia más emotiva del campeonato de España de Atletismo celebrado en Ourense.

"Muy emocionante. Para nosotras venir aquí ha sido un premio. No lo esperábamos y hasta última hora no sabíamos si vendríamos porque ella tiene campeonato sub-18 la semana que viene", comentaba Alejandra Gálvez tras la prueba.

Madre e hija competían por el Trops-Cueva de Nerja y, pese a que con sus marcas no optaban con meterse en la final, el mero hecho de competir una contra otra en un campeonato de España de Atletismo ya es todo un hito histórico y un hecho que ambas han disfrutado.

"Para mí ha sido la primera vez y no sabía ni cómo se iba a plantear la carrera. Al final es un absoluto y todo el mundo corre. Que con mi madre estoy mucho mejor, claro...", resumía con una sonrisa Daniela Sierra.

"Madre mía, mi madre me ha sacado un puñao..."

Alejandra Gálvez finalizó décima (4:38.59), por delante de su hija, Daniela Sierra, que entró en mate última con un tiempo de 4:49.85.

"Madre mía, mi madre me ha sacado un puñao... Una carrera diferente y me ha ganado ella", aseguraba sonriente la joven atelta de Trops-Cueva de Nerja.

Su madre ha reconocido que durante la serie tenía la esperanza de que su hija le pasara "en la última recta porque siempre lo hace".

"Yo esperaba que me pasara en la última recta porque siempre lo hace. En los dos últimos 1.500 que hemos corrido juntas, ella me ha pasado una en los últimos 200 metros y la otra casi en meta. Me he llevado una decepción porque no me ha pillado", bromeaba Alejandra Gálvez junto a su hija Daniela Sierra.

