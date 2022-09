Alberto Urraca y su sueño de correr una San Silvestre sin pies: "Quiero volver a correr y pillar a mis hijos"

La vida puede cambiar de un día para otro. Eso es lo que le ocurrió a Alberto Urraca en febrero de 2021. Una infección bacteriana de origen desconocido acabó con un ingreso en la UCI y la posterior amputación de ambos pies.

"Cuando me desperté tenía los dedos de las manos y los pies momificados. Me preguntaba: '¿Por qué a mí si no he hecho nada?' Ya no voy a poder sentir el pisar el césped, la arena de la playa...", explica Alberto Urraca a Antena 3 Deportes.

"Adaptarme a las prótesis ha sido muy duro. Todo el mundo te dice que vas a andar, pero hasta que no te pones una y sientes el dolor dices: 'no sé si voy a poder con esto'. Pero poco a poco ves que comienzas a mejorar y empiezas a auto motivarte", relata Alberto.

"Quiero volver a correr y pillar a mis hijos"

Con mucho esfuerzo, Alberto Urraca ha conseguido volver a caminar, pero su sueño es volver a correr. Las prótesis cuestan 15.000 euros y son muchas las personas que le están ayudando. Tras tener que pagar 13.000 de los 18.000 euros que cuestan las prótesis para caminar, ahora necesita ayuda para comprar unas para correr.

"Quiero volver a correr y pillar a mis hijos. Ello me dicen: '¡píllame papá!' Y yo lo intento, pero no puedo", reconoce Alberto.

Mucha gente ya le está ayudando y su sueño de participar en una San Silvestre está cada día más cerca.

"Mucha gente me dice que cuando empiece a correr quiere correr conmigo. Me da una alegría... Me veo corriendo acompañado de esas personas anónimas que han aportado dinero. Sería un sueño, el tener una vida casi como antes", admite Alberto Urraca.