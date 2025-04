Alberto Lorente, del autobús a dar la vuelta a España nadando: "Que la gente vea toda la basura"

Alberto Lorente posee varios récord nacionales y cuatro récords Guinness. El último objetivo que se ha propuesto el catalán ha sido dar la vuelta a España por sus costas e ir recolectando la basura que se encuentre en nuestras playas para mandarle un mensaje a la gente: concienciar a la sociedad sobre la cantidad de basura que se acumula en el agua y el impacto que genera que en el ecosistema: "Que la gente vea toda la basura que cogemos".

El hombre de las aguas, como se le conoce en redes sociales, siempre trata de mandar un mensaje solidario en sus compromisos, como el que hizo al nadar en una piscina circular para comprobar y demostrar lo que sienten los animales que se encuentran en cautividad.

"Siempre intento darle un sentido a mis brazadas", concretaba el conductor. Y este reto también tiene ese mensaje: "Intento mandar un mensaje de reflexión y conciencia a la gente de los sucios que están nuestros litorales, nuestras playas". Alberto está constantemente en movimiento, y no solo en la ruta de su autobús: "Creo que los proyectos nos mantienen vivos. Y yo, personalmente, necesito estas locuras", nos cuenta.

El lema de este nuevo reto es 'Cada brazada cuenta y cada playa importa' y todo lo recaudado será donado a diferentes asociaciones, incluida la suya: 'Un reto, una vida'.

12 etapas de 15 kilómetros

El trayecto comienza en Bilbao el día 22 de abril y, si todo va correctamente, debería terminar el 10 de mayo en Salou. Una iniciativa que combina el deporte y la solidaridad con el medio ambiente que contará de 12 etapas y una distancia de 15 kilómetros en cada una de ellas. La preparación para este reto es muy sencilla, entrenar cuando se puede: "Echando horas, las que me han dejado. Siempre digo que las que me dejan en casa", comentaba el padre de familia.

"Algunos pasajeros que me echarán de menos"

El 80% de los pasajeros que montan en el autobús de Alberto suelen ser habituales en la travesía, por lo que el conductor se ha convertido en la comidilla de todos ellos y ya le reconocen: "Ahora me conocen un poco más porque me ven con la marca de las gafas: 'Hostia, ¿qué has venido de esquiar?' Digo: 'No, he venido de nadar porque entreno'. Pero intento pasar desapercibido, creo es la mejor manera".

Entre tanto viaje, se han cogido cariño unos a otros y el conductor asegura que le van a echar de menos. Incluso afirma que "hay alguno que no coge el autobús de delante para esperarse conmigo. Ya te lo digo".

