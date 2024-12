Albert Cogul, primer español con paraplejia en alcanzar el Campo Base del Everest

El español Albert Cogul y CIM Project han culminado con éxito su ascenso al Campo Base del Everest, convirtiéndose en la primera expedición española y europea en lograr este hito con una persona parapléjica, según informó la Fundación Sportium, impulsora de este reto que "representa un avance significativo en la inclusión de personas con movilidad reducida en actividades de alta montaña y un mensaje de esperanza para quienes enfrentan retos similares".

"Una vez estamos allí nos damos cuenta de porqué nadie lo ha hecho antes. Es una auténtica barbaridad", explica Albert Cogul a Antena 3 de Deportes.

Un trekking de 150 kilómetros en unas condiciones muy complicadas y porteando una silla de ruedas en todo momento. Esta aventura comenzó el pasado 1 de noviembre en Barcelona y llegaron a Lukla 60 horas después. Allí comenzó el camino hacia el campo base del Everest, ubicado a 5.364 metros de altura.

Tras siete etapas de trekking a lo largo de nueve días y 30 horas de esfuerzo, Albert Cogul y la expedición de CIM Project alcanzaron su objetivo el martes 12 de noviembre.

"La silla de ruedas solo me quita lo que yo quiero"

"Yo he sido alpinista de toda la vida. ¿Qué hago? ¿Me quedo en casa a verlo por la tele? Es la certificación de que la silla de ruedas solo me quita lo que yo quiero que me quite", asegura Albert Cogul.

"Se hacían fotos conmigo y preguntaban a los guías y porteadores: '¿De dónde ha salido este?'", recuerda Albert Cogul.

Albert ha pagado un precio por su hazaña: sufrió congelaciones en un pie. "Cualquier persona al nadar genera calor, pero yo voy sentado como si estuviera en el sofá de casa", asevera Albert Cogul.

Dos de los porteadores eras su hijos. Llegar con ellos fue un motivo extra de felicidad para Albert.

"Agradezco a Fundación Sportium que haya contado conmigo cuando les he planteado un reto. Lo hemos conseguido, somos los primeros de España y probablemente del mundo en llegar hasta aquí con una silla Joëlette", explica Cogul.

Albert Cogul quedó parapléjico tras un accidente de parapente en 2016. Desde entonces ha recorrido más de 40 países en cuatro continentes, demostrando que no existen límites para quien persigue sus sueños. Entre sus logros destacan su podio en la Copa de España de Esquí Alpino Adaptado en 2022 y sus medallas de bronce en los Campeonatos de España Sitwake en 2022 y 2024.

Además, Albert Cogul cruzó el Atlántico en un velero en 2021 y, en 2023, se convirtió en el primer parapléjico en realizar el Camino de Santiago en bicicleta adaptada, recorriendo 1.500 kilómetros en solitario desde Barcelona.

