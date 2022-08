Aauri Bokesa señala a la federación tras su exclusión del Europeo: "Fue una sorpresa no ir, me había confirmado que acudiría"

La convocatoria individual que la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) anunció este martes de cara al Europeo de Múnich, que se celebrará entre el 15 y el 21 de agosto, ha generado malestar entre algunos de los atletas no convocados.

Un malestar que ha derivado en un incendio avivado por el enfado de Aauri Lorena Bokesa, atleta de 400 metros, que ha denunciado en sus redes sociales que el seleccionador el seleccionador español, Pepe Peiró, le confirmó que estaba seleccionada, algo que luego no ocurrió.

"Como ya sabéis, el martes @atletismoRFEA no me incluyó en la lista de convocados para Múnich en el 400m. Esto fue una tremenda sorpresa, pues como podréis ver en el pantallazo de WhatsApp, el seleccionador me había “confirmado” que así sería", explica Aauri Lorena Bokesa en un mensaje acompañado de un pantallazo de su conversación con el seleccionador nacional de atletismo.

La cuatrocentista denuncia que la federación no cumplió con su palabra y con lo que se le prometió, que su "estado de forma se tendría que valorar en los entrenamientos y el relevo de Eugene".

Bokesa asegura que su lesión se agravó al no ser detectada por la federación

Aauri Lorena Bokesa explica que al no ser convocada para el Europeo realizó una reclamación y asegura que la lesión que no le ha permitido rendir a su nivel en este 2022 "se generó en el Cto. del mundo de pista cubierta, en el que los servicios médicos de la federación no fueron capaces de detectarla, lo que llevo a que la lesión se agravase".

La atleta española prosigue con su denuncia y se muestra indignada por la respuesta de la federación al ser preguntada por su no convocatoria para el Europeo.

"¿Creéis que esta es la forma de responder a una persona que ha sido internacional 30 veces? ¿A quién hace tan solo 11 meses realizó la mejor marca de una española nacida en España? ¿Para quién ha sido 12 veces campeona nacional? Para mí, es absolutamente vergonzoso y vejatorio", denuncia Aauri Lorena Bokesa.

Por último, la atleta publica una foto con un texto en el que resume su estado de ánimo y que finaliza cargando contra el presidente y el director deportivo de la federación de atletismo.

"Me quedo sin campeonato tras estar en la mejor forma de mi vida y haberme lesionado porque la federación no detectó que estaba rota. Me confirman que participaré. No estoy en la lista, Y ahora tengo que seguir motivada para mi papel como capitana y competir en el relevo. Gracias a la federación por pisotear nuestro trabajo y hacernos sentir estúpidos. Cuesta creer que Raúl Chapado (presidente) o Antonio Sánchez (director deportivo) fuesen atletas de alto nivel", concluye Aauri Lorena Bokesa.