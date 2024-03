28 días colgado a más de 6.000 metros, la aventura de Edu Marín ya es película

'Keep it Burning' es la película de un ascenso, el que ha realizado el escalador Edu Marín a La Torre sin Nombre, la más alta de las Torres de Trango en el Himalaya, Pakistán. Edu estuvo colgado de esa impresionante pared durante 28 días.

La escalada fue libre, solo utilizaba sus manos y sus pies: "El material solo se usaba como seguridad", afirma Edu Marín en una entrevista concedida a Antena 3 Deportes. "La cima está a 6.240 metros y nosotros quedamos totalmente colgados de la pared en una pequeña tienda que poníamos", explica.

"28 días colgados de una pared"

A Edu le acompañaban su padre y su hermano. Han escalado la inmensa mole por la ruta más difícil, la 'Eternal Flame' descubierta por Wolfgang Güllich y Kurt Albert hace 30 años; después fueron los alemanes hermanos Huber, quienes la conquistarían en libre en 2009.

15 años después lo ha conseguido Edu y familia. No ha sido fácil, sustos han tenido y muchos: "Avalanchas, caídas de piedra, tormentas". Mi padre tiene 71 años y mi hermano escala, pero no es profesional. Tienen mucho mérito los dos. Yo prometí a mi madre que volveríamos los tres, ha sido una gran responsabilidad".

'Keep it Burning', la película

Edu permaneció los 28 días colgado, mientras que su hermano y su padre tuvieron que descender unos días porque las tormentas eran impresionantes y no podían correr riesgos.

El momento de llegada a la cumbre fue inolvidable: "Fue un momento mágico, los tres lo habíamos conseguido. Nos abrazamos y lloramos de la emoción".

Ahora el relato de la conquista de estas imponentes paredes se presenta en la película 'Keep it Burning' que pronto podremos ver.

