Will Smith reaparece en redes sociales tras la bofetada a Chris Rock en los Óscar

El actor Will Smith ha reaparecido en sus redes sociales, y sus casi 64 millones de seguidores de la red Instagram se han puesto muy contentos. El artista internacional siempre ha sido todo un ‘boom’ en sus cuentas de las redes y tras desaparecer por un inesperado escándalo ha decidido volver a aparecer.

Hace unos cinco meses, Smith protagonizaba uno de los escándalos más inesperados y recordados de la historia de los Premios Óscar. Una bofetada en directo a Chris Rock por burlarse de la calvicie de su mujer lo viralizó en segundos y también, lo metió en serios problemas y críticas.

Sin embargo, el actor de 53 años ha reiniciado su actividad poco a poco en las plataformas sociales y esta vez lo ha hecho con un curioso video, donde el protagonista de ‘Soy Leyenda’ deja ver cómo se siente al volver a Instagram tras hacer apariciones puntuales.

El vídeo, publicado hace cinco días, y que ya cuenta con casi 2 millones de me gustas y 36,6 millones de reproducciones ha sido de lo más cómico, al estilo Will Smith. En él se puede ver a un pequeño gorila que intenta llamar la atención de un gorila de mayor tamaño. Sin embargo, este último le deja claro que no es bien recibido, algo similar a lo que presiente Smith con su vuelta a las redes.

A pesar de ello, son miles de fanáticos quienes les dejan comentarios de diversos tipos en el vídeo. Entre estos muchas muestras de afecto de celebridades como el cantante Justin Bieber y el popular adiestrador de perros en televisión César Milán.

Will Smith siempre ha sido todo un creado en el movimiento de masas en las redes, no solo en Instagram sino también TikTok, donde muchos de sus vídeos recopilan millones de visualizaciones y llega a tener casi 8 millones de seguidores más. También son celebridades muy reconocidas sus hijos Jaden y Willow Smith, quienes también tienen millones de seguidores en sus redes sociales.