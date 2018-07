La vuelta al mundo en menos de 200 metros

De Argentina, Perú, de Castilla-León y también vegeratiana, de Francia, Ávila o base de tapas, toda esta variedad se encuentra en la madrileña y castiza calle de Ventura de la Vega, rebautizada como 'Calle Sabor'.

En uno de los restaurantes ofrecen más de 20 variedades distintas de arroces. Que no les apetece paella, den media vuelta y encuentran la tierra de fuego, México. "Me encanta porque me limpia y me carga de energía", dice una mujer.

Un fascinante viaje culinario para todos los gustos. "Queremos que la gente pueda visitarnos sin que se aburra. Que disfrute de la comida de otros países y de la nuestra, más tradicional", dice Sara Castro, portavoz de 'Calle Sabor'.

Restaurantes con viejos encantos, de los pocos que poseen una cocina de carbón y en el que han hecho de la cuchara tendencia. "Una gallina en pepitoria, unos callos a la madrileña, sabores que muchos jóvenes ya han perdido", dice Mariano Burgos, maître del restaurante Hylogui.