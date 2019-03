Las voces de Piotr Beczala y Erika Grimaldi abren el Festival Castell de Peralada

El tenor polaco Piotr Beczala y la soprano italiana Erika Grimaldi sedujeron al público del Festival de Peralada durante el concierto inaugural, una gala lírica en la que ambos interpretaron una selección de clásicos de la ópera romántica italiana y francesa, con obras de Donizetti, Rossini, Verdi, Mascagni, Puccini, Gounod, Massanet y Meyerbeer.



La actuación de Beczala y Grimaldi, que sustituyó a Sonya Yoncheva, que canceló la actuación por su embarazo, no hubiera tenido la misma fuerza sin la magnífica interpretación de la Orquestra de Cadaqués, que tuvo una actuación impecable, dirigida por la batuta del francés Marc Piollet.



Beczala, una de las voces más cotizadas del mundo por su calidad técnica, musicalidad y perfeccionados agudos, abrió la velada con 'Tombe degl'avi miei' de Licia di Lammermoor de Donizetti, mientras que Grimaldi no pudo haber elegido mejor presentación que 'S'allontano alfin 'selva opaca' de Guglielmo Tell de Rossini para mostrar al público de Peralada por qué es una de las sopranos con más talento del momento, a pesar de su timidez.



Este concierto inauguró la XXVIII edición del Festival Castell de Peralada que este año incluye una exposición fotográfica que repasa la historia del certamen de la mano de la Agencia EFE con motivo del 75 aniversario de ésta.



La inauguración del festival contó con la presencia del conseller de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Ferran Mascarell, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el embajador de Polonia en España, Tomasz Arabski o el expresidente de la Generalitat, José Montilla, entre muchos otros representantes de la sociedad civil gerundense y catalana.



Esta magnífica gala lírica ha dado inicio a uno de los clásicos del verano. El Festival de Peralada, que se alargará hasta el 16 de agosto, continuará este sábado con la actuación de Pink Martini, que ofrecerá sus mejores versiones de grandes clásicos del jazz. Sara Varas también presentará su nuevo espectáculo en Peralada al igual que Tamara Rojo y su espectáculo de ballet o grandes cantantes como Gloria Gaynor o Rosario.