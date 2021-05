Vanesa Martín arranca su gira 'Siete veces sí' en el Wizink Center de Madrid

El sector de la cultura va viendo la luz tras los meses de parón e incertidumbre durante la pandemia del coronavirus. A horas de que finalice el estado de alarma en España, la malagueña Vanesa Martín arranca su gira 'Siete veces sí'..

Parece que su deseo de hacer música toda la vida se va cumpliendo. Vanesa Martín comienza hoy una gira de conciertos por España, con parada en Madrid, Málaga, Córdoba, Barcelona, Girona, Cabra (Córdoba), Benicassim (Castellón), Cádiz, Tarragona, Alicante, Huelva, Mérida o Sevilla.

Con nervios, ganas, emoción, brillo en los ojos y la sonrisa puesta, así afronta Vanesa este esperadísimo inicio de gira, tanto para ella, como para sus músicos, equipo y su público.

La propia artista ha informado hace unos minutos a través de Twiter que, debido a la finalización del plazo de devolución que abrieron debido al cierre perimetral, se han liberado las últimas entradas disponibles para ambas citas madrileñas.

Además, ha mostrado su agradecimiento a través de redes sociales: "Madrid... quiero agradecerte que me dejes volver a hacer lo que más amo. En unas horas ruge el Wizink Center. Gracias a todos los que habéis superado el miedo, a los que habéis podido acercaros. En mi corazón todos los que no pudieron por perímetros y me hacéis saber que estáis conmigo. Os adoro".

Hoy es un día de estrenos. En lo televisivo llega y la nueva edición de 'La Voz Kids' regresa a Antena 3, donde veremos el lado más tierno de Vanesa con los pequeños grandes talentos. Y en el panorama musical, Vanesa Martín estrena colaboración. Ya está disponible el nuevo álbum de Zenet donde Vanesa comparte el dúo 'Contigo'.

Las medidas de seguridad del Wizink Center

Este encuentro entre Vanesa Martín y su público se produce a horas de que finalice el estado de alarma en España. Desde el recinto han destacado el amplio protocolo de seguridad:

Garantía de calidad del aire: El WiZink Center renueva el aire interior completamente cada 12 minutos

Uso de mascarilla obligatorio en todo momento

Se establecerá control de temperatura y el personal de Seguridad facilitará gel desinfectante

Distancia extra de seguridad entre butacas

Desinfección previa de las suelas del calzado, antes de entrar al recinto, mediante alfombras

El Wizink estará dividido en cinco espacios aislados y dispondrá de un mínimo de 24 puertas de entrada y salida escalonada. Todos los trabajadores que estén prestando servicio durante los días de los eventos han obtenido un resultado negativo en la prueba de detección de COVID-19 que se les ha realizado ese mismo día.

Estreno de 'La Voz Kids'

Hoy viernes tenemos doble cita con Vanesa Martín. También una televisiva, con el gran estreno de la nueva edición de 'La Voz Kids' en Antena 3. Vanesa, Rosario, Melendi y David Bisbal son los coaches encargados de asesorar a los 'pequeños valientes' que se atreven a derrochar su talento sobre las tablas del programa.

Emoción, sentimiento, sensibilidad y diversión son los ingredientes de esta edición que arranca hoy, 7 de mayo. Eva González ha confesado los secretos del primer programa en 'Espejo Público'. A partir de las 22:00h, hora menos en Canarias, estreno en Antena 3. ¿Te lo vas a perder?