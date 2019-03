'Thriller', el videoclip que convirtió la música de Michael Jackson en cine, cumple 30 años

La película de John Landis, 'Un hombre lobo americano en Londres', despertó el gusanillo de la imágen en Jackson. El recién considerado 'Rey del pop' deseó desde el momento inicial dar un sentido visual a sus letras. El album 'Thriller' se lanzó al mercado el 30 de noviembre de 1982 y un año y dos días después se dio a conocer la terrorífica historia de la canción que dio nombre al disco.

Un cúmulo de circunstancias tuvieron que alinearse hace 30 años para que el video musical viese la luz. Michael quiso contar con Landis para la grabación y entre los dos propusieron a la discográfica un proyecto que alcanzaría los 800.000 dólares. Una cifra totalmente desorbitada para la época y que tuvo como respuesta por parte de Sony un metafórico portazo a la idea.

Sin cesar en su empeño Jackson y Landis aprovecharon que a la cadena MTV se le criticaba entonces que no emitían suficientes vídeos de cantantes afroamericanos, para presentarles su idea. La cadena no pudo hacer frente al presupuesto del proyecto pero ideó una alternativa. Emitirían el 'making of' y los gastos así se repartían entre productora y Tv. Finalmente 'Trhiller' vio la luz y su éxito fue "terroríficamente imparable".

Diez curiosidades de 'Thriller'

1.- El 'Rey del Pop' soportó sesiones de más de cinco horas de maquillaje durante el rodaje pero siempre rechazó la posibilidad de usar un doble.

2.- Ola Ray, la novia de Michael en 'Thriller', fue después de este trabajo chica Play Boy y apareció en diferentes películas de renombre y según declaró a varios programas tras las cámaras tuvo un romance con 'el rey del Pop'.

3.- Para ahorrar gastos, los trajes de zombies se consiguieron de una recolecta del Ejército de Salvación.

4.- La mítica chupa de cuero roja que luce Jackson se subastó por 1,8 millones de dólares. La prenda fue comprada por un operador de oro de Texas que aseguró que iba a utilizar esta pieza de coleccionismo para recaudar fondos para hospitales de niños de todo el mundo.

5.- Cuentan que el equipo de dirección del video tuvo que esconder los rollos de película, ya que el cantante habría querido destruirlos porque su religión amenazó con excomulgarlo por violar las reglas sobre imágenes oscuras.

6.- 'Thriller' fue el vídeo musical más vendido de la historia, con nueve millones de copias y entró en el 'Libro Récord de los Guinness' por ser el álbum más vendido con 104 millones de copias, 54 millones en EEUU y 50 en el resto del mundo. Sony, sin embargo, garantizó que se vendieron 750 millones de copias.

7.- En una sola noche ganó 8 premios Grammy con este trabajo de las 13 nominaciones que tenía. Algo histórico, que dejó una graciosa imagen en la que el cantante casi no puede sostener todos los galardones.

8.- El 30 de diciembre de 2009 fue incluido en el Registro Nacional del Cine de Estados Unidos, siendo el primer vídeo musical considerado como tesoro cultural.

9.- Debido a su éxito, 'Thriller' es uno de los vídeos más versionados. Existen copias con dibujos de animación, son muchas las series de TV que incluyen fragmentos versionando este tema. Entre ellas recogemos la versión de Bollywood.

10.- En las últimas escenas del videoclip se incluye la frase 'Nos vemos el próximo miércoles', frase que siempre aparece en todas las películas de John Landis y para aparentar la sangre se utilizó mermelada de fresa.