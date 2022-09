Susana Fortes presenta 'Nada que perder', su nueva novela de misterio: "La memoria es algo subjetivo"

La desaparición de dos niños en extrañas circunstancias es el punto de partida de 'Nada que perder', un thriller en el que la memoria juega un papel clave. Susana Fortes echa mano de sus raíces gallegas para añadir más misterio si cabe a una historia llena de personajes complejos que descubrir página a página.

Sentada en una terraza bajo los soportales del casco histórico de Pontevedra nos espera Susana. Su sonrisa cálida y su tono de voz dulce invita a la charla desde el primer momento, y con su última obra sobre la mesa es obligado hablar de memoria.

Blanca Suances es la protagonista de 'Nada que perder', la única superviviente de un suceso en el que desaparecieron dos niños en un pueblo del Baixo Miño, al sur de Pontevedra, en el límite entre Galicia y Portugal. Blanca recibe, 25 años después, una llamada que le comunica que se han encontrado los restos óseos de dos menores que podrían ser Hugo y Nico. Ahí arranca la trama. Una investigación que le obligará a pelearse, si se nos permite la expresión, con su propia memoria.

"La memoria es algo subjetivo, a veces creemos que algo ocurrió de una determinada manera y puede que sí o puede que no, puede que incluso introduzcamos elementos en nuestros propios recuerdos”, asegura Susana. La lucha de Blanca por descubrir la verdad y aclarar sus propias lagunas es la base de una obra en la que la complejidad de cada personaje y la importancia del territorio se conjugan de la mejor manera con el característico estilo de Susana Fortes.

“Es algo de lo que me siento orgullosa, los lectores siempre me dicen que en mis libros se nota mi estilo desde la primera página y es algo que me gusta mucho”. Desde “Querido Corto Maltés”, hasta “Esperando a Robert Capa”, pasando por “El amante albanés”, finalista del Premio Planeta 2003, siempre hay algo nuevo y algo que no cambia en la obra de Susana Fortes. Y es que si los libros no te remueven de alguna manera es que algo falla, asegura, pero manteniendo la esencia intacta. Todo eso y mucho más lo encontramos en “Nada que perder”.