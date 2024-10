'The Apprentice', la película sobre Donald Trump que el expresidente no quiere que la gente vea

Cuando se habla de Donald Trump se sabe que la palabra 'polémica' siempre lo va a acompañar, y si hablamos de una película sobre sus comienzos empresariales no iba a ser menos. La razón principal: el propio Trump ha ejercido presión para retrasar el lanzamiento, en especial ahora que se encuentra nuevamente inmerso en una campaña electoral para regresar a la presidencia de los Estados Unidos en noviembre de 2024. ¿Por qué Trump no quería que esta película se estrenase todavía? ¿Qué revela esta producción sobre su ascenso en Nueva York que podría influir en su imagen personal y electoral? Los cierto es que el magnate parecía tener muchos motivos por la cantidad de este intentos de censura que ha llevado a acabo por los hechos narrados en The Apprentice y que podrían resultar incómodos para el expresidente.

Donad Trump: de lo más bajo a gurú inmobiliario en la Gran Manzana

The Apprentice (la historia de Trump) explora cómo, en Nueva York en los años setenta y bajo la sombra de su padre Fred Trump, Donald comenzó a construir su imperio, utilizando estrategias audaces, conexiones políticas y una gran capacidad para atraer atención mediática. Es una inmersión a los entresijos del imperio estadounidense. La película desgrana el ascenso al poder de un joven Donald Trump a través de un acuerdo fáustico con el influyente abogado de derechas y manipulador político Roy Cohn. Percibiendo en el joven Donald una promesa de futuro, enseñará a su nuevo acólito cómo amasar riqueza y poder mediante el engaño, la intimidación y la manipulación mediática. En esa década Nueva York atravesaba una crisis fiscal y de seguridad que afectaba gravemente el valor de las propiedades.

Sin embargo, Trump supo aprovechar las oportunidades que surgieron de ese caos, adquiriendo propiedades depreciadas y negociando acuerdos favorables con la ciudad. El filme también profundiza en sus relaciones con figuras clave de la política neoyorquina y en su capacidad para utilizar los medios de comunicación para su propio beneficio, elementos que más tarde serían cruciales en su carrera política. La película se adentra en algunos de los momentos más controvertidos de esos años, como los litigios por discriminación racial contra la empresa familiar de bienes raíces por negarse a alquilar viviendas a personas afroamericanas, un hecho que podría dañar su imagen actual en un contexto político marcado por debates sobre el racismo sistémico en Estados Unidos.

Las estrategias sucias de un joven Trump

Mucho antes de ser multimillonario, estrella de un reality show en TV o llegar a ser el 45º Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump era un joven en los años setenta decidido a hacer fortuna en el mercado inmobiliario de Nueva York. En aquella época, la mayoría consideraba que la Gran Manzana estaba en decadencia, que era un centro urbano asolado y plagado de delitos violentos. Pero Trump creía que la ciudad estaba a punto de resurgir y que él era el hombre indicado para encabezar el renacimiento, si contaba con el respaldo adecuado. Aunque el acaudalado padre de Donald, Fred Trump, pensaba que esas ideas de su hijo eran tonterías y no tenían mucho sentido, el joven Donald, aún aspirante a empresario, ganó un poderoso aliado en el impenitentemente descarado abogado y manipulador político Roy Cohn. Fascinado por el potencial que veía en un impetuoso y lanzado Donald, Roy enseñó al joven todo lo que sabía sobre cómo convertir un sistema corrupto en beneficio propio mediante tácticas retorcidas y despiadadas.

Al final, ambos creían que lo único que importaba era ganar por cualquier medio posible. Ahora, con 'The Apprentice', el aclamado cineasta iraní-danés Ali Abbasi realiza su primer largometraje en inglés con un convincente estudio de una historia de éxito estadounidense por excelencia. La película representa una nueva marca de agua alta del visionario director que saltó a la fama internacional con su segunda película, Border (Gräns), que ganó el Prix Un Certain Regard en el Festival de Cannes 2018 y pasó a ganar una nominación al Oscar y seis nominaciones a los Premios del Cine Europeo (y una victoria). Su continuación, Holy Spider (La araña sagrada) de 2022, también se estrenó en competición en el Festival de Cannes (ganando el premio a la mejor actriz para su protagonista, Zar Amir-Ebrahimi) y cosechó importantes elogios en todo el mundo.

Es evidente que Donald Trump ha percibido el estreno de esta película como una amenaza para su campaña electoral de 2024. Al centrarse en los aspectos más duros y menos favorables de su ascenso en Nueva York, la película podría socavar la imagen que Trump ha trabajado para proyectar: la de un hombre exitoso y hecho a sí mismo, cuya genialidad empresarial lo llevó a lo más alto. Uno de los puntos más críticos que probablemente ha llevado a Trump a retrasar el estreno de la película es la exposición de sus controvertidas estrategias comerciales. El filme destaca su uso de tácticas agresivas y a veces éticamente cuestionables, como explotar vacíos legales, evadir impuestos a través de complejas maniobras fiscales, y la forma en que se alineó con influyentes políticos y empresarios para asegurar grandes beneficios económicos.

Si bien estas estrategias no son desconocidas, presentarlas en un formato cinematográfico justo antes de las elecciones podría hacer que más votantes reconsideren su apoyo, en especial aquellos que lo ven como un empresario "honesto" o "sin pelos en la lengua". Además, la película detalla el uso que hizo Trump de los medios de comunicación para construir su imagen pública. Durante los años 70, logró atraer la atención de la prensa de manera constante, a menudo creando noticias por sus ambiciosos proyectos inmobiliarios o sus controversias personales. Este enfoque deliberado en la autopromoción lo convirtió en un maestro de la manipulación mediática, una habilidad que sería clave durante su carrera política, pero que en el contexto actual podría verse como una desventaja para los votantes que buscan líderes auténticos.

Los medios, las redes y las películas basadas en hechos reales tiene el potencial de cambiar la percepción de la sociedad. Si bien los seguidores de Trump más leales podrían ver su ascenso como un testimonio de su astucia y perseverancia, la exposición de sus métodos podría alienar a los votantes moderados o indecisos que ya están lidiando con su historial de controversias. Los adversarios de Trump en la arena política también encontrarían en la película un arsenal de munición para atacar su campaña. Las revelaciones sobre sus estrategias, sus litigios por discriminación racial y su relación con la clase política de Nueva York podrían ser utilizadas para reforzar la narrativa de que Trump no es el 'outsider' que se presenta como tal, sino alguien que ha sabido utilizar las estructuras de poder en su propio beneficio durante décadas. La película podría tener un impacto significativo entre los votantes jóvenes, que no vivieron de primera mano el ascenso de Trump en los años 70 y podrían verse influenciados por un retrato menos favorable del expresidente. En un contexto electoral en el que la autenticidad y la transparencia son cualidades cada vez más valoradas, cualquier percepción de manipulación o engaño podría perjudicar su campaña.

'The Apprentice' ('La historia de Trump') es más que una simple película biográfica sobre los primeros años de Donald Trump en Nueva York. Se trata de un relato que podría desentrañar los cimientos de la imagen que Trump ha construido a lo largo de décadas, revelando aspectos de su ascenso empresarial que contradicen su narrativa de éxito y autenticidad. La decisión de retrasar su estreno parece ser una estrategia para evitar que los votantes vean una versión de Trump que él mismo preferiría mantener en las sombras, especialmente a las puertas de unas elecciones que serán decisivas para su futuro político. Si bien el resultado de la contienda electoral aún es incierto, lo que está claro es que esta película podría tener un impacto profundo en la percepción pública de Donald Trump, alterando su imagen justo en el momento en que más lo necesita.

La película se vio por primera vez en el Festival de Cine de Cannes, donde generó mucho interés. Pese a todo la película se ha enfrentado serias dificultades para encontrar una distribuidora en Estados Unidos, lo que ha retrasado su lanzamiento. Se especula que la controvertida figura de Trump y el contenido delicado del filme han desalentado a varias empresas a asociarse con su distribución, especialmente en un contexto político tan polarizado. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, el largometraje ha logrado estrenarse a nivel internacional, donde ha sido recibido con gran interés por su exploración de los mecanismos que llevaron a Trump a construir su imperio y a moldear su imagen pública.

