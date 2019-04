Sting llena el Starlite de Marbella de sonidos jamaicanos

Sting & Shaggy inundaron anoche el festival Starlite de Marbella de sonidos jamaicanos en su primera actuación en España dentro de su gira internacional.

Vestido con unos vaqueros naranjas y una camisa con motivos de la gira Sting comenzó el concierto a las 22:34 horas, y acompañado por el cantante jamaicano Shaggy entonaron 'Englishman in New York'.

Durante el concierto los asistentes escucharon temas de la mítica banda The Police, siendo las canciones más efervescentes de la noche 'Message in a bottle' y 'Roxane', acogidas con una gran ovación y el auditorio en pie.

El concierto dio para rendir homenaje a Bob Marley a ritmo de 'Get up, stand up', introducida en la versión más rapera de 'Walking on the moon', de The Police. Con 'Dreaming in the USA' Shaggy ha preguntado quién es de Inglaterra, de Jamaica, de España, hindú, judío o musulmán para lanzar el mensaje de que "todos somos hermanos" y "solo hay un pueblo y ese es el sueño".

El turno de bises ha llegado pasada la media noche con temas como 'Desert Rose', 'Every Breath you take' o el acústico 'Fragile', que ha puesto el broche final a las 00:36 horas. En la cantera de Starlite se han dejado ver personalidades como el presidente de Gabón, Ali Bongo, o el ex primer ministro francés Manuel Valls.