'Star Wars: El Ascenso de Skywalker', la esperada y criticada culminación a 42 años de historia

La saga de películas ‘Star Wars’ finaliza con el estreno de ‘Star Wars: El Ascenso de Skywalker’. Culmina así 42 años de historia con más de 10 películas sobre el universo de ‘La guerra de las galaxias’.

En 1977 se estrenó la primera película de una trilogía, que formaba parte de una serie de nueve cintas salidas de la imaginación de George Lucas. Hoy, ante una monumental expectación, llega la última, 'El ascenso de Skywalker', que será sin duda la reina de esta Navidad.

En este nuevo episodio de la saga, La Resistencia se enfrentará a la Primera Orden, y los protagonistas Rey, Finn, Poe y el resto encararán nuevos retos y una batalla final. También se espera ver por última vez a Carrie Fisher en el papel de princesa Leia, que aunque murió en 2016, aparecerá en la película gracias a la reconstrucción con imágenes descartadas de películas anteriores.

Críticas dispares

La polémica estaba asegurada con 'El ascenso de Skywalker' al tratarse de una de las sagas más importantes de la historia de la ciencia ficción, pero no tanta división en la crítica, que la tacha de "basura", "decepcionante" o "indigna", pero también la tilda de "divertida" o "emocionante".

El diario británico 'The Guardian' lo resume con bastante exactitud: "La historia no es perfecta, Leia reanimada es rara y el emperador es un villano de pantomima, pero ¿a quién le importa cuando saltas a toda velocidad?". Aunque no todos los medios son tan condescendientes.

Para 'El Confidencial', se trata de "un final indigno para una saga sin rumbo" que el director, J.J. Abrams cierra "con un episodio aburrido e incoherente en el que no hay lugar para la sutileza".

La película tiene "un guion disparatado arruina el fin de fiesta", a juicio de 'El Mundo', mientras que 'El País' recuerda que "Abrams es conocido por ser un creador de finales flojos", aunque también considera que "'El ascenso de Skywalker es bastante mejor que 'El despertar de la fuerza'", la entrega anterior de la saga que él dirigió.

"Abrams es conocido por ser un creador de finales flojos"

En Estados Unidos las críticas han sido más favorables, con 'Variety' que dice que aunque ninguna de las películas de la saga ha podido llegar al nivel de emoción de la original, esta novena entrega se acerca como ninguna otra.

Para 'The Verge' el filme "está lleno de espectáculo y de luchas espaciales que mantienen el entretenimiento" y consideran que es "divertida" y con "puntos brillantes", pero que deja muchos interrogantes.

Los comentarios suben de tono en Twitter, donde quienes ya han podido verla no se cortan en sus críticas: "Es duro cómo expresar la decepción por 'Star Wars'", "es una basura total", "'El ascenso de Skywalker' es un episodio menor, muy menor, y un cierre decepcionante para una saga tan importante".

Pese a todos los comentarios, lo que es seguro es que varias generaciones de fans esperan con gran expectación el cierre de una saga mítica de la historia del cine que ha recadado hasta ahora 9300 millones de dólares.