'O Son do Camiño' arranca este jueves en Santiago con una ocupación hotelera que roza el 100% en la ciudad

Bizarrap, The Kooks, Leiva, Maluma, Aitana, Viva Suecia o Vetusta Morla son algunos de los grupos que pasarán por los escenarios del Monte do Gozo desde este jueves y hasta el sábado dentro de 'O Son do Camiño', la primera cita musical del año en Santiago de Compostela.

Con una media de 42.000 personas por día, el festival cuenta, como cada año, no solo con un espacio de ocio donde se desarrollarán los conciertos, sino que también ofrece la posibilidad de pernoctar al lado del recinto. Y lo hace con dos opciones: una zona de descanso para acampar con las tiendas de campaña y un 'glamping', la nueva modalidad elegida cada vez por más asistentes.

El 'glamping' es una zona en la que ya están montadas las tiendas de campaña, lo que facilita el desplazamiento y la instalación de los asistentes, especialmente de aquellos que viajan desde lejos. Se ofrecen dos modalidades: las tiendas sencillas, con suelo acolchado y esterillas, o las 'deluxe', que incluyen colchón hinchable y desayuno buffet.

Ambas opciones, la de acampada tradicional y la de 'glamping', están dotadas con todos los servicios: duchas, cafetería, consigna, seguridad, puntos de recarga de dispositivos móviles.

La única opción donde todavía queda algún hueco, no obstante, es en las tiendas 'deluxe' individuales, el resto de opciones, tanto de 'glamping' como de zona de descanso, están llenas.

Ocupación al 100% y entradas agotadas

Una ocupación que roza el 100% y que también se extiende a los hoteles de la capital gallega. Así lo ha transmitido la Asociación de Hostelería de Compostela, que hace unos días aseguraba que entre los hoteles asociados la media de ocupación era de un 96,78%. Lo que podría redondearse con las reservas de última hora a lo largo del fin de semana.

Con las entradas agotadas para todos los días y los hoteles a rebosar, solo falta que suene la música. El primer concierto comienza a las cuatro de la tarde de este jueves y las actuaciones se sucederán hasta las 03:30 horas de la madrugada.