Las siete anécdotas más curiosas de los Nobel

Seguro que ya sabes que los premios Nobel reciben este nombre por Alfred Nobel, inventor de la dinamita y creador de estos galardones que ya tienen 112 años de historia pero...¿Por qué solo hay cinco categorías?¿Quién ha sido el nominado más polémico? Esta es nuestra lista de las anécdotas más curiosas.

¿Por qué no hay Nobel de Matemáticas?

Al parecer, cuando Alfred Nobel ideó sus premios, la Casa Real sueca entregaba ya un galardón para esta categoría y por eso decidió dedicar los suyos exclusivamente a personalidades destacadas del ámbito de la Física, la Química, la Literatura, la Fisología o Medicina y la lucha por la Paz.

¿Y si el galardonado se muere?

Fue el caso de Ralph Steinmann, premiado en 2011. Las normas dicen que el Nobel no puede ser póstumo pero la organización se lo concedió porque no sabía que había fallecido. Cuando se enteraron, se dieron cuenta de que quitárselo no era lo más decoroso. Sin embargo, esta cláusula ya se había quebrantado anteriormente en los casos de Dag Hammarskjöld y Erik Axel Karlfeldt.

Un Nobel entre empaste y empaste

El dentista no es la persona más indicada para decirte que has ganado uno de los premios más importantes del mundo pero la realidad a veces supera la ficción. Allí estaba el escritor Günter Grass en 1999 cuando le llegó la buena nueva. Curiosamente una de sus novelas se llamaba 'Anestesia local' y contaba las consultas odontológicas de un doctor.

Higgs se enteró del Nobel por su vecina

Tal y como ha reconocido el descubridor de 'la partícula de Dios', fue una antigua vecina la que le informó de la noticia. "Ella me vino a dar la enhorabuena y yo le pregunté por qué. Me dijo que su hija la había telefoneado desde Londres para alertarle del hecho de que yo había ganado el premio", dijo.

Hitler ¿Premio Nobel de la Paz?

Adolf Hitler fue nominado en 1939 por el parlamento sueco. Curiosamente ese mismo año, el líder nazi decidió invadir Polonia y desató la Segunda Guerra Mundial. Algunos apuntan a que la propuesta de E.G.C. Brandt pretendía ser una denuncia a su política, pero lo cierto es que la candidatura fue muy debatida. Finalmente el premio recayó en el Instituto Nansen.

Sartre, el rebelde

La organización le otorgó el Nobel en 1964, pero ya cuando estaba nominado, el escritor francés había advertido de que no quería recibirlo. Varios días después, expuso sus razones para rechazarlo en el diario 'Le Figaro', y lo tachó de ser un premio exclusivamente político: "En la actual situación, el Nobel es otorgado objetivamente a los escritores de Occidente o a los rebeldes del Este [...] Encuentro esta insistencia en otorgármelo un poco ridícula”.

Todos los Curie lo tienen

Dos Nobel fueron a parar a manos de Marie Curie, uno de ellos compartido con su marido Pierre Curie. Su hija, Irène Joliot-Curie, recibió junto a su marido Frédéric Joliot en 1935 el mismo premio que sus padres.