Sheila Blanco canta 'Negra Sombra' de Rosalía de Castro en el Día das Letras Galegas

La letra de este poema, musicado por Xosé Montes Capón, es de la grande Rosalía de Castro, uno de los pocos referentes femeninos de las autoras de la Generación del 27. De ahí que la cantante Sheila Blanco haya querido recordarla con esta versión publicada en su canal de Youtube, tocada por ella misma al piano, y justo en el Día de las Letras Gallegas.

El significado de asombrar

“En ella pudieron encontrar inspiración y aliento. Y esa es la razón por la que he querido homenajear a Rosalía también, cantando uno de sus poemas más hermosos. Este poema expresa la trayectoria espiritual de la poeta ante el conocimiento del dolor. El dolor que es universal, que se hace personal en Rosalía y se integra en su ser de forma indisoluble”, afirma Sheila Blanco en su publicación.

“Me sorprendió muchísimo, ya que eu non falo galego como me gustaría, conocer el sentido de la palabra asombrar, que en gallego significa “ensombrecer o dar sombra a una cosa y no dejar que crezca nada”, explica Sheila Blanco.

Su versión de ‘Negra sombra’ coincide en el Día de las Letras Gallegas, un poema que también han versionado otros artistas como Luz Casal o Amancio Prada.

Negra Sombra

Cando penso que te fuches,

negra sombra que m’asombras,

ó pé dos meus cabezales

tornas facéndome mofa.

Cando maxino que es ida,

no mesmo sol te m’amostras,

i eres a estrela que brila

i eres o vento que zoa.

Si cantan, es ti que cantas,

si choran, es ti que choras,

i es o marmurio do río

i es a noite i es a aurora.

En todo estás e ti es todo,

pra min i en min mesma moras,

nin me dexarás nunca,

sombra que sempre m’asombras.

Poema incluido en Follas novas (Rosalía de Castro, 1880).

Su labor acercando la música clásica a los niños

Intérprete, compositora y cantante, Sheila Blanco es reconocida en el mundo del jazz y en las redes sociales realiza también una labor divulgativa importante, con versiones de clásicos para captar la atención de los niños y divulgar la música clásica y sus autores entre los más pequeños. Además, sus últimos homenajes con motivo del Dïa de la Danza o por el Día de los Museos que se celebra mañana mismo.