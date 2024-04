Shannen Doherty revela que está preparándose para morir: "Mi prioridad es mi madre"

La actriz Shannen Doherty siempre ha visualizado su enfermedad desde que le diagnosticaron un cáncer de mama por primera vez en el año 2015. Desde entonces ha explicado cómo vive su día a día y en los últimos meses ha explicado que tiene metástasis en el cerebro. Doherty ha explicado en el último episodio de su podcast 'Let’s Be Clear' cómo se está preparando para la muerte.

"Mi prioridad en este momento es mi madre. Sé que va a ser muy duro para ella si yo muerto antes. Y porque sé que va a ser duro, estoy intentando que otras muchas cosas resulten más fáciles. No quiero que tenga que encargarse de un montón de cosas. No quiero que se encuentre con un trastero lleno de muebles", ha dicho.

Asimismo, explica que está tirando y regalando sus cosas en un proceso en el que le está aportando paz. "Sientes que estás soltando algo que fue muy especial e importante para ti. Pero sabes que es lo que debes hacer y, al final, te dará cierta sensación de paz y de calma. Estás ayudando a la gente que se va a quedar a tener una transición más limpia y más sencilla", ha añadido.

La actriz ha admitido que no siente placer por el hecho de comprar. "No lo disfruto y los demás no lo disfrutan. ¿Realmente necesito algo de eso? ¿Necesito tener tres mesas de comedor?", se preguntó sobre los objetos que está vendiendo. "La respuesta es no, ninguno de nosotros realmente necesita todas las cosas que tenemos", se respondió.

"No necesito esto, realmente no me trae ninguna gran alegría, pero lo que sí me trae una gran alegría es llevar a mi mamá a los lugares a los que siempre quiso ir", añadió.

La actriz, conocida por su papel en 'Embrujadas', ha explicado que con el dinero que gane vendiendo sus pertenencias quiere hacer un viaje con su madre. "Son solo cosas. No las necesito. No me dan alegría, pero lo que me da alegría es llevarme a mi madre a sitios a los que siempre ha querido ir", asegura.

Shannen Doherty y su lucha contra el cáncer

Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama en el año 2015. Su enfermedad entró en remisión dos años después tras recibir quimioterapia. Sin embargo, desafortunadamente el cáncer volvió en el año 2019 en etapa 4.

Desde entonces no ha dejado de luchar contra el cáncer. El año pasado, la actriz reveló que su cáncer había hecho metástasis en el cerebro y que también se había extendido a sus huesos. La situación le obligó a prepararlo todo para cuando llegue el día.

"Creo que le tendría miedo a la muerte si no fuera una buena persona, pero lo soy… No tengo miedo de morir, simplemente no quiero morir nunca", dijo.

