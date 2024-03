La Semana Santa en Valladolid: "emoción y devoción" para este Domingo de Ramos

Pasadas las once y media de la mañana salía de la Iglesia Penitencial de la Santa Vera Cruz en Valladolid 'La Borriquilla' para dar comienzo a la Procesión de las Palmas, donde cientos de vallisoletanos acompañan al paso de 'La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén', en esta procesión los más pequeños son los protagonistas. Durante más de dos horas, las secciones infantiles de las distintas cofradías han recorrido las calles de la ciudad.

Hemos hablado con los vallisoletanos que esperaban el momento de la llegada de la procesión. Cuentan que este Domingo de Ramos para algunos supone una "fiesta", "devoción", un día muy grande, "con mucha alegría" que muchos transmiten de generación en generación. "Todos mis nietos salen, soy cofrade desde pequeña. Tengo seis nietos y los seis cofrades hasta una de 6 meses".

"Todos mis nietos salen"

Para otros es un día de recuerdo y emoción. "Recordamos a mi abuelo que era cofrade y murió hace 3 años", señala una joven sentada en las gradas instaladas en la Plaza Mayor de Valladolid esperando a ´La Borriquilla´ junto a su abuela. "Bajamos sobre todo porque se lo prometimos que no íbamos a dejar de verla aunque él no estuviera. Muchos recuerdos, muchas emociones cuando lo ves y ves que él no está".

Hay quien la ve por primera vez, como una mujer de Alemania que dice que le parece "fantástico" y que este día marca el inicio de una semana "importante" que en Valladolid tiene "su encanto" porque es una ciudad "muy cofrade" y esperan que el tiempo permita disfruta de ella.

Las tres procesiones del Domindo de Ramos en Valladolid

Es la primera procesión de las tres que desfilarán este Domingo de Ramos por el centro de Valladolid. Los protagonistas serán 'Jesús de Medinaceli', que saldrá a 19:00 horas de la iglesia de San Martín y San Benito el Viejo, conocida como la 'Procesión de Amor y Misericordia'. Al llegar a la Catedral se realizará el acto de renovación de las Promesas del Bautismo, tras lo que el desfile regresará al punto de partida.

Dos horas más tarde, a las 21:00 horas, será el turno de la 'Procesión del Santísimo Cristo de los Trabajos' desde la Iglesia de San Agustín. En esta procesión se vive uno de los momentos más espectaculares cuando el desfile discurre por el paseo del Príncipe del Campo Grande, totalmente en silencio, alumbrado por las velas de los cofrades, y desemboca en la plaza Zorrilla, frente al edificio de Caballería.

Jornada importante en Castilla y León

No solo en Valladolid, varias ciudades de Castilla y León han celebrado la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén esta mañana donde el tiempo ha acompañado. Jornada soleada aunque ligero descenso de las temperatura, pero eso no impidió que miles de castellanos y leoneses salieran al centro de sus ciudades para contemplar las procesiones. Una Semana Santa que volverá a llenar las calles, siempre y cuando la meteorología lo permita, de arte y fe, especialmente en las ocho declaraciones de Interés Turístico Internacional, cinco de Interés Turístico Nacional y nueve, Regional.

En otras ciudades como Zamora será por la tarde cuando una multitud de jóvenes con sus palmas ocupen las calles.

