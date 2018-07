Lanzan una versión original de Prince coincidiendo con el aniversario de su muerte

LA FISCALÍA ANUNCIA QUE NO PRESENTA CARGOS POR SU MUERTE

The Prince Estate ha lanzado la versión original de Prince del tema 'Nothing Compares 2 U'. La canción, lanzada por Sinead O'Connor en 1990, había sido grabada previamente en 1984 por Prince, aunque no había sido editada. Esta versión está disponible como un single digital y también un vídeo con imágenes inéditas de un ensayo de Prince con su banda, The Revolution.