VÍDEO: Sandra Golpe canta "Digan lo que digan" para celebrar el regreso de Raphael a los escenarios

Cantando "Digan lo que digan", ha comenzado Sandra Golpe su intervención en la buena noticia del día, que como no podía ser de otra forma, es el regreso de Raphael a los escenarios.

Tras cuatro intensos meses de de recuperación del linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo que le obligo a apartarse de los escenarios, Raphael, de 81 años, ha confirmado que el próximo 15 de junio retomará su gira de conciertos. "Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido", ha informado el artista a través de su cuenta de X.

Además también ha agradecido a su familia y al público, que le ha hecho sentir "muy acompañado y muy querido". "Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo. Os quiero mucho", ha asegurado. Raphael no ha querido dejar de mencionar el papel fundamental del Hospital 12 de Octubre, el Clínico San Carlos y la sanidad pública en su recuperación. "Me han cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares", reconoció con humildad.

Amplía su gira

El cantante Raphael ha ampliado gira por España hasta 17 ciudades, según ha informado su equipo a través de su página web.

Entre las paradas más destacadas se encuentran tres actuaciones en el Teatro de la Zarzuela de Madrid los días 26, 28 y 29 de junio, el Palau Sant Jordi de Barcelona el 20 de diciembre, y la Maestranza de Sevilla el 13 de septiembre. El recorrido incluye también citas en festivales de verano como Starlite (Marbella, 5 de julio) y Concert Music (Chiclana de la Frontera, 12 de julio), Elche (6 de septiembre); y la plaza de toros de Córdoba (20 de septiembre) y el Euskalduna de Bilbao (29 y 30 de noviembre).

En otoño, el tour pasará por ciudades como Murcia (4 de octubre), San Sebastián (11), Almería (18), Palma de Mallorca (24 y 25), Valencia (1 de noviembre), Zaragoza (22) y Granada (13 de diciembre). Además, ya se ha anunciado una fecha para el verano de 2026: el 30 de junio en la plaza de toros de Albacete.

