Rosalía y Alejandro Sanz triunfan en los Grammy

Rosalía, Alejandro Sanz y Marc Anthony son algunos de los artistas latinos vencedores en la 62 edición de los Grammy, que se está celebrando hoy en Los Ángeles (EE.UU).

Debido a la gran cantidad de categorías que reconocen cada año los Grammy, la Academia de la Grabación divide su ceremonia en dos partes: una gala previa, que no se televisa y donde se entregan por la mañana la mayoría de galardones; y la gran ceremonia, que tiene lugar en la tarde y que anuncia los premios más populares ya ante las cámaras.

De esta forma, las categorías que reconocen a la música latina se dieron a conocer en la gala previa Así, Rosalía se anotó el primer Grammy de su trayectoria al llevarse el gramófono dorado al mejor disco latino de rock, urbano o alternativo por su álbum'El mal querer'.

En un emocionado discurso en tres lenguas (español, catalán e inglés), Rosalía dijo que era "un honor" recibir este premio, pero que lo que le verdad le emocionaba era poder actuar en directo en los Grammy "con una actuación inspirada en el flamenco". "Esto significa mucho para mí", aseguró la cantante, quien agradeció, asimismo, a quienes han "abrazado" su proyecto.

Su compatriota Alejandro Sanz también obtuvo un Grammy, en este caso al mejor disco de pop latino por "#ELDISCO", pero no se encontraba en Los Ángeles (EE.UU.) para recibirlo en persona. "No tengo mejor forma de decir que hoy quisiera ser y estar en los Grammy para agradecer la nominación de '#ELDISCO'", había escrito hoy, previamente, en su cuenta de Twitter. "Suerte a todos los nominados. Que la música invada esta noche", agregó.

Por su parte, Marc Anthony con "Opus" y Aymée Nuviola con "A Journey Through Cuban Music" empataron en la categoría de mejor disco de tropical, por lo que ambos fueron proclamados vencedores. Anthony no asistió a la ceremonia, pero Nuviola sí subió al escenario. "Gracias, Jesús, gracias, Señor. Esto es increíble para mí. Estoy aquí representando a mi gente cubana, a nuestra música", afirmó. Por otro lado, Mariachi Los Camperos venció en la categoría de mejor disco de regional mexicano (incluyendo tejano), y Chick Corea & The Spanish Heart Band obtuvo el Grammy al mejor disco de jazz latino.

También hubo alegrías para los latinos en apartados no exclusivamente de ritmos iberoamericanos de los Grammy. De esta forma, los mexicanos Rodrigo y Gabriela ganaron el Grammy al mejor disco instrumental contemporáneo por "Mettavolution".

Y el maestro venezolano Gustavo Dudamel se llevó junto a la Filarmónica de Los Ángeles el premio a la mejor actuación de una orquesta por "Norman: Sustain". La 62 edición de los Grammy se celebra hoy en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.) con Alicia Keys como maestra de ceremonias por segundo año consecutivo.