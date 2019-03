Los Rolling Stones actuarán el 25 de junio en el Santiago Bernabéu de Madrid

La última vez que los Rolling Stones actuaron en Madrid fue en 2007, dentro del "A Bigger Band Tour", que pasó además por Barcelona, San Sebastián y El Ejido (Almería). Según se informó entonces, por la dimensión del espectáculo y la edad de sus protagonistas, los conciertos se aseguraron ante cancelaciones por un valor de más de tres millones de euros cada uno.

Los Rolling Stones, que celebraron en 2012 el 50 aniversario de su formación y volvieron a unirse sobre los escenarios en 2013, estaban de gira en Australia cuando se conoció la noticia de la muerte de L'Wren Scott, la novia de Mick Jagger, que le llevó a anular los conciertos programados durante los meses de marzo y abril. No obstante, la banda ya ha anunciado que retomará la gira en Europa, y viajará por Holanda, Alemania e Italia antes de desembarcar en Madrid el 25 de junio.

Las entradas para el Pinkpop Festival de Holanda se han agotado en tan solo 30 minutos, las del Werchter Classic Festival de Bélgica en apenas 1 hora, las de Roma en 2 horas, las de Berlín en 8 minutos y en Düsseldorf se ha colgado el cartel de "sold out" en 25 minutos. En estos conciertos, la banda compartirá con sus fans un espectáculo cargado de grandes éxitos, con temas como "Gimme Shelter", "Paint It Black", "Jumping Jack Flash", "Tumbling Dice" y "It's Only Rock 'N' Roll", además de algunas sorpresas.

Los rumores sobre la posibilidad de que la gira de los Rolling Stones recalara en Madrid empezaron a circular hace ya algunos días, e incluso se dio por hecho que actuarían el 25 de junio en el estadio Vicente Calderón. Finalmente se ha confirmado que Madrid ha sido la ciudad elegida por los británicos para su único concierto en España de esta gira, aunque finalmente actuarán en el estadio del Real Madrid. El pasado 5 de marzo, Doctor Music ya avanzó que la gira europea del grupo estaba "en fase avanzada de planificación", pero hasta hoy no ha confirmado oficialmente la presencia de "Sus Satánicas Majestades" en nuestro país.