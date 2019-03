Ringo Starr presenta la lista de objetos que saldrán a subasta en diciembre

PODRÍA SUMAR 9 MILLONES DE EUROS

El ex batería de los Beatles subastará los próximos 4 y 5 de diciembre más de 800 objetos con los que se podría sumar hasta 9 millones de euros, de los cuales una parte destinará a fines benéficos. Entre las piezas más valoradas se encuentran la mítica batería con la que grabaron el sencillo 'She loves you' hasta la conocida como 'Beatle-Backer', una guitarra que perteneció a John Lennon.