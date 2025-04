Richard Gere: "Algunos de nuestros líderes son verdaderos idiotas"

A media mañana de un día soleado en pleno centro de Barcelona aparece con su característica manera de andar el actor estadounidense Richard Gere. Presenta en el festival 'BCN Film Festival 2025' el documental dirigido por Barbara Miller y Philipil Delaquis, y en la que Richard Gere ha participado como productor. 'Sabiduría y Felicidad' es un documental protagonizado por el Dalai Lama en el que el líder espiritual de los budistas tibetanos habla directamente a cámara sobre la paz interior, la felicidad y el potencial para un siglo XXI pacífico y feliz.

Sobre si esto sería posible –con los tiempos que corren-, le hemos preguntado y en declaraciones a Antena 3 Noticias, el actor estadounidense ha asegurado que "a medida que vemos el mundo a nuestro alrededor, vemos una alucinación masiva. Somos miserables y seguro que nuestros líderes no son los líderes correctos". Líderes que ha definido como "verdaderos idiotas".

Palabras muy negativas ha tenido para Donald Trump, de quién ha afirmado que "siempre está buscando enemigos, hasta cuando no existen. Las cosas terribles que dice de los migrantes me conmueven" y que "caracterizarlos como contrabandistas, me duele muchísimo". El protagonista de Pretty Woman ha sentenciado que hay "líderes oscuros y malos, como Putin, Trump o Netanyahu que tienen una energía muy oscura".

A modo de anécdota, Richard Gere ha querido explicarnos cómo vivió el apagón masivo en nuestro país el pasado lunes y nos ha contado que "acababa de aterrizar de Nueva York con un jetlag tremendo, estaba leyendo mis notas y me dijeron que me tenía que quedar en el aeropuerto, pero yo quería irme al hotel. Fue entonces cuando me contaron que había habido un apagón en España, Portugal y Andorra". Y asegura que hubo algo que le sorprendió: "fue increíble cuando vi que todo el mundo era educado y nadie tocaba la bocina", aún teniendo claro que "los conductores están locos y se enfadan", el actor asegura que "no durante el apagón".

'Sabiduría y Felicidad'

El documental de hora y media recoge una extensa conversación con el Dalai Lama quién, con casi 90 años, ofrece consejos prácticos para enfrentar los profundos desafíos que tenemos en el siglo XXI. El líder espiritual de los budistas tibetanos reflexiona con las dificultades que nos enfrentamos en este siglo al que afirma que "no será un siglo fácil".

El film capta al Dalai Lama hablando a cámara a los espectadores creando un tú a tú con el espectador y dando consejos de cómo lograr la paz interior a través de la meditación y la paz mundial.

