Restauran los 27 cortos de los 'números 1' de los Beatles

El último recopilatorio de los Beatles salió en 2000 y se vendieron 32 millones de copias. Quince años después, Apple Corps y Universal Music Group editan con el mismo título, '1', los 27 vídeos que acompañan los temas contenidos en el disco.



'1' es una recopilación de 27 de los sencillos que los Beatles consiguieron situar a lo largo de su carrera en el primer puesto de las listas oficiales pop de Inglaterra y Estados Unidos, entre ellas 'Love me do', 'From me to you', 'She loves you' o 'Can't buy me love'.



Ahora se trata de "27 vídeos para 27 números, juntos por primera vez", según la discográfica, que incluye en las versiones deluxe del 'pack' otros 23 vídeos con versiones alternativas o poco vistas de las originales, "todos ellos tras un espectacular y meticuloso proceso de restauración".



Ya se pueden ver en los canales oficiales de los Beatles en YouTube y Vevo los vídeos restaurados de 'Revolution' -dirigido por Michael Lindsay-Hogg en 1968-, 'Hello Goodbay', 'A Day in the Life' y 'Penny Lane'.