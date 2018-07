¿Recuerdas los primeros discos de Queen?

Cuarenta años han pasado ya desde que echara a andar una de las bandas míticas del rock internacional: Queen. Con motivo de este aniversario, este martes sale a la venta una nueva y remasterizada edición de sus cinco primeros discos, acompañada de material extra e inédito.

Los discos que van a reeditarse son: 'Queen', 'Queen II', 'Sheer Heart Attack', 'A Night at the Opera' y 'A Day at the Races'. Cada una de estas ediciones se comercializará en dos formatos diferentes: edición normal y edición deluxe, que estará compuesta de dos álbumes. Las ediciones deluxe contendrán, además, notas adicionales y vídeos e imágenes inéditas.

De todo este material, el que más sorprenderá, seguramente, a los coleccionistas será la reedición de 'A Night at the Opera' que cuenta con versiones en directo de '39' y 'Love of My Life', así como una versión a capella de 'Bohemian Rapsody' y otras cinco canciones más.